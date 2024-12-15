Ünlü Şarkıcı Özgün’den TikTok Kullanıcılarına Tatlı Sitem: “Akım Başlatıyorsunuz, Haber Vermiyorsunuz!”

Sosyal medyada hızla yayılan akımlara bazen ünlüler de katılıyor ve bu eğlenceli anlar hayranlarıyla buluşuyor. Ünlü şarkıcı Özgün de TikTok’ta trend olan kendi şarkısı “Aşık” akımına katılarak yeni nesile ayak uydurdu. Bir süre önce “Aşık” şarkısıyla onlarca video çekilmiş ve bu parça TikTok’ta popüler bir akıma dönüşmüştü. Geç de olsa akıma ayak uyduran Özgün, kendi TikTok hesabından esprili bir video paylaştı. Ünlü sanatçının samimi ve doğal tavırları hayranları tarafından büyük beğeni toplarken, paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.