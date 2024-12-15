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Ünlü Şarkıcı Özgün’den TikTok Kullanıcılarına Tatlı Sitem: “Akım Başlatıyorsunuz, Haber Vermiyorsunuz!”

Ünlü Şarkıcı Özgün’den TikTok Kullanıcılarına Tatlı Sitem: “Akım Başlatıyorsunuz, Haber Vermiyorsunuz!”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 00:36

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Sosyal medyada hızla yayılan akımlara bazen ünlüler de katılıyor ve bu eğlenceli anlar hayranlarıyla buluşuyor. Ünlü şarkıcı Özgün de TikTok’ta trend olan kendi şarkısı “Aşık” akımına katılarak yeni nesile ayak uydurdu. Bir süre önce “Aşık” şarkısıyla onlarca video çekilmiş ve bu parça TikTok’ta popüler bir akıma dönüşmüştü. Geç de olsa akıma ayak uyduran Özgün, kendi TikTok hesabından esprili bir video paylaştı. Ünlü sanatçının samimi ve doğal tavırları hayranları tarafından büyük beğeni toplarken, paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Videoya, “Arkadaşlar aşk olsun, akım başlatıyorsunuz, haber vermiyorsunuz. Neyse, "Tatil"i kaçırdım ama "Aşık"ı yakaladım 😜” notunu düşen usta şarkıcı, takipçilerini hem güldürdü hem de geçmiş akımı yakalamış olmanın mutluluğunu paylaştı.

Videoya, “Arkadaşlar aşk olsun, akım başlatıyorsunuz, haber vermiyorsunuz. Neyse, "Tatil"i kaçırdım ama "Aşık"ı yakaladım 😜” notunu düşen usta şarkıcı, takipçilerini hem güldürdü hem de geçmiş akımı yakalamış olmanın mutluluğunu paylaştı.

Özgün'ün samimi videosuna gelin beraber bakalım 👇📹

Akıma katılan diğer sosyal medya kullanıcıları! 👇

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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