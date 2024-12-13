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Kadıköy’de Sokak Dansçılarıyla Başlayan Eğlence, Evlenme Teklifine Dönüştü!

Kadıköy’de Sokak Dansçılarıyla Başlayan Eğlence, Evlenme Teklifine Dönüştü!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 18:52

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Evlenme teklifi, çiftlerin hayatlarında unutulmaz bir yere sahip olur. Kadıköy'de hiç beklemediği bir anda hayatının sürpriziyle karşılaşan bir kadın, neye uğradığını şaşırdı. Sokak dansçılarının gösterisini izlerken bir anda kendini eğlencenin içinde bulan genç kadın, anın tadını çıkarırken eşinin cebinden yüzük çıkarmasıyla mutluluktan havalara uçtu. Evlilik teklifine sahne olan bu eğlenceli anlar, izleyenlerin yüzünde kocaman bir gülümseme bıraktı.

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Çiftin mutluluğu, Kadıköy sokaklarını adeta bir kutlama alanına çevirdi. O anları sosyal medyada "Hayatımın şokunu yaşadığım o gün" notuyla paylaşan genç kadın, binlerce beğeni aldı.

Çiftin mutluluğu, Kadıköy sokaklarını adeta bir kutlama alanına çevirdi. O anları sosyal medyada "Hayatımın şokunu yaşadığım o gün" notuyla paylaşan genç kadın, binlerce beğeni aldı.

Bu sürpriz evlilik teklifi, izleyenler arasında büyük bir hayranlık uyandırırken, çiftin mutluluğu herkesin içini ısıttı.

Bu sürpriz evlilik teklifi, izleyenler arasında büyük bir hayranlık uyandırırken, çiftin mutluluğu herkesin içini ısıttı.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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