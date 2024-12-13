Kadıköy’de Sokak Dansçılarıyla Başlayan Eğlence, Evlenme Teklifine Dönüştü!

Evlenme teklifi, çiftlerin hayatlarında unutulmaz bir yere sahip olur. Kadıköy'de hiç beklemediği bir anda hayatının sürpriziyle karşılaşan bir kadın, neye uğradığını şaşırdı. Sokak dansçılarının gösterisini izlerken bir anda kendini eğlencenin içinde bulan genç kadın, anın tadını çıkarırken eşinin cebinden yüzük çıkarmasıyla mutluluktan havalara uçtu. Evlilik teklifine sahne olan bu eğlenceli anlar, izleyenlerin yüzünde kocaman bir gülümseme bıraktı.