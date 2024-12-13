onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Adamın Bulduğu Yaratıcı Çözüm Alışveriş Listesinde Yaşanan Hata Payını Sıfırladı

Bir Adamın Bulduğu Yaratıcı Çözüm Alışveriş Listesinde Yaşanan Hata Payını Sıfırladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 17:20

İçerik Devam Ediyor

Erkeklerin alışveriş listelerinde bazen karışıklık yaşadığı durumlar, aslında birçok kişinin gündelik hayatta karşılaştığı eğlenceli bir durumdur. Alışveriş listelerinin yazılı ifadeleri yerine görsel detaylarla desteklenmesi, ürünlerin karıştırılmasını önlemekte etkili olabilir. Kendisinden istenenleri bir türlü doğru anlayamayan bir adam, yaşadığı bu duruma oldukça yaratıcı ve mizahi bir çözüm üretti. Sosyal medyada paylaştığı yöntemle hem güldürdü hem de pratik zekasını ortaya koydu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İçerik üreticisi, kendisine verilen alışveriş listesindeki ürünleri karıştırmamak için, kendisinden istenen ürünlerin birebir örneklerini bir kartona yapıştırdı.

İçerik üreticisi, kendisine verilen alışveriş listesindeki ürünleri karıştırmamak için, kendisinden istenen ürünlerin birebir örneklerini bir kartona yapıştırdı.

Markete bu şekilde giden adam, listeyi yanlış anlamadan alışveriş yapmayı başardı.

Alışveriş sırasında yaşadığı bu çözüm odaklı anları "Erkeklerin anlayacağı alışveriş listesi" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Alışveriş sırasında yaşadığı bu çözüm odaklı anları "Erkeklerin anlayacağı alışveriş listesi" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
garibann

çırağı boş sigara paketiyle yollayıp bundan al der gibi :))))))