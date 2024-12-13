Gereksiz Kıskançlık Yapan Hemcinslerini Eleştiren Genç Kadın: "Kimse Sizin Yanınızdaki 'Ayıya' Bakmıyor"

Partnerlerin birbirlerini kıskanması, ilişkilerde zaman zaman yaşanabilen doğal bir duygu olabileceği gibi, fazlası da zararlı olabilir. TikTok kullanıcısı @masalsacan, partnerlerin birbirlerini kıskanmasıyla ilgili dikkat çeken bir video paylaştı. Genç kadın, yoldan geçerken hemcinslerinin sevgililerine sımsıkı sarıldığını ve karşıdan gelen kadınlara göz attığını belirterek, aşırı kıskançlık gösteren tutumu eleştirdi. Video, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.