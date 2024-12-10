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En İyisi Olacağını Biliyordu: Mert Yazıcıoğlu, Altın Kelebek Ödülü'nü 3 Yıl Önce Manifestlemiş!

En İyisi Olacağını Biliyordu: Mert Yazıcıoğlu, Altın Kelebek Ödülü'nü 3 Yıl Önce Manifestlemiş!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 14:37

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Bu yıl düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne, Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla Mert Yazıcıoğlu layık görüldü. Karizmatik oyuncu, bu başarısıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Hayranları tarafından sayısız edit yapılırken, ödülü hak ettiği yorumları gündemden düşmedi. Peki Mert Yazıcıoğlu’nun ödül alacağını tam üç yıl önce tahmin ettiğini biliyor muydunuz? Manifest mi yoksa ileri görüşlülük mü? Ona siz karar verin...

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Katıldığı bir programda, "Maksimum üç sene içinde ödül zamanı geliyor" diyen başarılı oyuncu, Pantene Altın Kelebek'in yanı sıra farklı platformlarda da ödüller kazandı.

Katıldığı bir programda, "Maksimum üç sene içinde ödül zamanı geliyor" diyen başarılı oyuncu, Pantene Altın Kelebek'in yanı sıra farklı platformlarda da ödüller kazandı.

Sosyal medyada, Yazıcıoğlu’nun üç yıl önceki sözleriyle günümüzde aldığı ödüllerin bir araya getirildiği edit binlerce beğeni aldı.

Sosyal medyada, Yazıcıoğlu’nun üç yıl önceki sözleriyle günümüzde aldığı ödüllerin bir araya getirildiği edit binlerce beğeni aldı.

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde de bu süreci ima eden oyuncu, "Sonunda hak ettiği yeri buldu" diyerek teşekkür etmişti...

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde de bu süreci ima eden oyuncu, "Sonunda hak ettiği yeri buldu" diyerek teşekkür etmişti...

Hayranlarının gözünde ise o, şimdiden Altın Kelebek’in en özel kazananlarından biri olarak tarihe geçti.

İşte o edit👇📹

@esolandik isimli TikTok kullanıcısının paylaşımını da eklemeden edemedik 👇🥰

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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