En İyisi Olacağını Biliyordu: Mert Yazıcıoğlu, Altın Kelebek Ödülü'nü 3 Yıl Önce Manifestlemiş!

Bu yıl düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne, Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla Mert Yazıcıoğlu layık görüldü. Karizmatik oyuncu, bu başarısıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Hayranları tarafından sayısız edit yapılırken, ödülü hak ettiği yorumları gündemden düşmedi. Peki Mert Yazıcıoğlu’nun ödül alacağını tam üç yıl önce tahmin ettiğini biliyor muydunuz? Manifest mi yoksa ileri görüşlülük mü? Ona siz karar verin...
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Katıldığı bir programda, "Maksimum üç sene içinde ödül zamanı geliyor" diyen başarılı oyuncu, Pantene Altın Kelebek'in yanı sıra farklı platformlarda da ödüller kazandı.
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Sosyal medyada, Yazıcıoğlu’nun üç yıl önceki sözleriyle günümüzde aldığı ödüllerin bir araya getirildiği edit binlerce beğeni aldı.
Altın Kelebek Ödül Töreni'nde de bu süreci ima eden oyuncu, "Sonunda hak ettiği yeri buldu" diyerek teşekkür etmişti...
İşte o edit👇📹
@esolandik isimli TikTok kullanıcısının paylaşımını da eklemeden edemedik 👇🥰
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