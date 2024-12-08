Aklına Gelene Teşekkür Etti: Kerem Özdoğan'ın Konuşması Altın Kelebek Gecesini Kahkahalara Boğdu!

Bu yıl 50.’si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, birbirinden özel anlara sahne oldu. BluTV’de yayınlanan ve sosyal medyada yıl boyunca gündemden düşmeyen 'Prens', “Yılın En İyi Komedi Dizisi” ödülünün sahibi oldu. Dizinin senaristi Kerem Özdoğan ve başrol oyuncusu Giray Altınok, konuşma yapmak üzere sahnedeydi. Daha önce “En İyi Komedi Erkek Oyuncu” ödülünü de kazanan Giray Altınok, geceyi çifte zaferle tamamladı.
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Giray Altınok, ödül konuşmasında sahneye yakın arkadaşı ve dizinin senaristi Kerem Özdoğan’ı çağırarak bu anlamlı anı paylaştı. Özdoğan ise alışılmışın dışında bir teşekkür konuşması yaparak salondakileri kahkahalara boğdu.
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“Söylenecek uzun şey var, o yüzden hepsini söyleyeceğiz…” diyerek başladığı konuşmasında yapımcıdan yönetmene, oyuncu arkadaşlarından ailesine kadar herkese teşekkür eden Özdoğan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Jandarma’ya da teşekkür ederek espri dolu bir konuşmaya imza attı.
İşte o anlar👇😂
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