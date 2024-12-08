Son 50 Yılın En İyi Açılışı: Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Tüyleri Diken Diken Eden Atatürk Detayı!
Son 50 Yılın En İyi Açılışı: Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Tüyleri Diken Diken Eden Atatürk Detayı!
Bu sene 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni geçtiğimiz saatlerde başladı. Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunduğu geceye ilk damgasını vuran detay açılış performansı oldu. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen açılış ve Atamıza gönderilen selam tüyleri resmen diken diken etti! Buyurun, daha çok detayını konuşacağımız gece nasıl başlamış bir beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de her sene merakla ve heyecanla beklenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni geçtiğimiz saatlerde başladı. Bu yıl 50.'si düzenlenen ödül gecesinin kazananları da tek tek açıklanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat izninizle geceye ilk dikkat çeken ve tüyleri de diken diken eden detayla başlamak istiyoruz! Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nin açılışı bu sene Dans Fabrika'nın 180 dansçısıyla yapıldı. Başından sonuna koca bir nostalji koreografisi sergilenen performanstaki Atatürk detayı tüyleri diken diken etti.
Koca salonun ayağa kalkmasına sebep olan o anlar ve Atatürk'e verilen selam sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü!
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın