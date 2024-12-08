Ali Atay'dan Fiko İtirafı: Bakın Hazal Kaya'nın Hamilelik Haberi Sürprizini Nasıl Mahvetmiş?
Ali Atay'dan Fiko İtirafı: Bakın Hazal Kaya'nın Hamilelik Haberi Sürprizini Nasıl Mahvetmiş?
2019'dan bu yana Hazal Kaya ile mutlu bir evlilik sürdüren Ali Atay, yalnızca kariyeriyle değil, imrendiren aile hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde can dostu Serkan Keskin'le beraber İbrahim Selim ile Bu Gece'ye biricik eşi olmadan katılan Ali Atay, yine aile hayatlarından güldüren bir detay paylaştı. Hazal Kaya'nın ilk bebekleri Fiko'nun haberini verdiği sürprizi nasıl mahvettiğini anlatan Ali Atay, 'bebeği de haciz sanmazsın' dedirtti!
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Hafızamıza Mecnun ve Nihal Ziyagil rolleriyle kazınan Hazal Kaya ve Ali Atay'ın seneler önce başlayan aşkı hepimize sürpriz olmuştu hatırlarsanız.
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Ali Atay'ı gördüğü ilk an vurulan Hazal Kaya, bir süre kendisine ulaşamadığını bir vesileyle tanıştıklarında da onunla evleneceğinden o anda emin olduğunu söylemişti belki denk gelenleriniz olmuştur. 2019'da deliler gibi eğlendikleri bir düğünle evlenen ikilinin yüzünden tebessüm o gün bugündür eksik olmadı.
Önce oğulları Fikret Ali'ye sonra da kızları Süreyya Leyla'ya kavuşan aşıklar evliliklerinin her bir detayıyla ayrı olay oldular.
Birkaç ay önce beraber katıldıkları İbrahim Selim ile Bu Gece programında da hem anlattıkları hem de aralarındaki çekişmeli tuhaf uyumla kimilerini güldürmüş kimilerinin de tepkisini çekmişlerdi.
Bazıları bu ikiliyi "çekilmez" ilan etti ama yine de ilgi çekici bir duo oldukları kesin! Şimdi gelelim konumuza! Ali Atay, geçtiğimiz saatlerde, bu sefer Serkan Keskin'le İbrahim Selim'e konuk oldu.
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İbrahim Selim'in "Bugüne kadar sana yapılan en romantik jest neydi?" diye sorması üzerine önce epey bir düşünen Ali Atay, "Var var Hazal'ın var o bana yaptı ama bakın ben ne yaptım?" diyerek sürprizi nasıl mahvettiğini anlattı.
Hazal Kaya'nın bir gün yanına güzel süslenmiş bir paketle geldiğini söyleyen Ali Atay, içinde bebek ultrasonu olan kutudan çıkan kağıdı haciz kağıdı sanıp Hazal Kaya'ya çıkıştığını itiraf etti!
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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