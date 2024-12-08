Beşar Esad'ın Kardeşi Mahir Esad'ın Şam'daki Evinin Altında Gizli Bir Sığınak ve Tüneller Olduğu Ortaya Çıktı!
Beşar Esad'ın Kardeşi Mahir Esad'ın Şam'daki Evinin Altında Gizli Bir Sığınak ve Tüneller Olduğu Ortaya Çıktı!
13 yıldır devam eden iç savaşın ardından Suriye'nin başkenti Şam muhalif güçlerin kontrolüne girdi. Esad Rejimi'nin düşmesinin ardından kutlamalar başladı. Ülkeden kaçan Esad'ın akıbeti ise henüz bilinmiyor faka geçtiğimiz dakikalarda Esad'la ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Beşar Esad'ın Kardeşi Mahir Esad'ın Şam'daki evinin altında gizli bir sığınak ve tüneller bulundu.
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Bugün Suriye'de yepyeni bir dönem başladı biliyorsunuz. 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın ardından yaklaşık 12 gündür oldukça hareketli günler yaşanıyordu. Bu sabah Beşar Esad rejiminin çöktüğü duyuruldu.
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Suriye’nin başkenti Şam ve Humus, Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar tarafından ele geçirildi. Bunun üzerine ülkeden kaçan Esad'ın nerede olduğu şu an için belirsizliğini koruyor.
Başkent Şam’da halk sokaklara dökülerek rejime karşı kutlamalar yaptı. Emevi Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi Esad rejimini protesto etti ve şehirdeki Esad heykellerini yıktı. Rejimin devrildiğini duyuran muhalifler halkı kutlamalar yapmaya davet etti.
Geçtiğimiz dakikalarda da Esad ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın Şam'daki evinin altında gizli bir sığınak ve tüneller bulundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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