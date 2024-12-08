onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Rejimin Düşmesi ile Ülkeden Kaçan Beşar Esad'ın Garajındaki Lüks Araçlarına da El Kondu

Rejimin Düşmesi ile Ülkeden Kaçan Beşar Esad'ın Garajındaki Lüks Araçlarına da El Kondu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.12.2024 - 14:22

13 yıldır devam eden iç savaşın ardından Suriye'nin başkenti Şam muhalif güçlerin kontrolüne girdi. Esad Rejimi'nin düşmesinin ardından kutlamalar başladı. Ülkeden kaçan Esad'ın akıbeti ise henüz bilinmiyor. Uçağının kaybolduğu, Rusya'ya kaçtığı ya da öldüğü iddiaları henüz netlik kazanmadı. Muhalif güçler ise ülkenin kontrolünü tam anlamıyla eline alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son olarak Beşar Esad'a ait araçlara da el kondu.

Son olarak Beşar Esad'a ait araçlara da el kondu.

Esad'ın garajında çekilen görüntülerdeki lüks araçlar dudak uçuklattı.

Esad'ın garajında çekilen görüntülerdeki lüks araçlar dudak uçuklattı.

İşte o görüntüler;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın