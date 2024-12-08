Rejimin Düşmesi ile Ülkeden Kaçan Beşar Esad'ın Garajındaki Lüks Araçlarına da El Kondu
Rejimin Düşmesi ile Ülkeden Kaçan Beşar Esad'ın Garajındaki Lüks Araçlarına da El Kondu
13 yıldır devam eden iç savaşın ardından Suriye'nin başkenti Şam muhalif güçlerin kontrolüne girdi. Esad Rejimi'nin düşmesinin ardından kutlamalar başladı. Ülkeden kaçan Esad'ın akıbeti ise henüz bilinmiyor. Uçağının kaybolduğu, Rusya'ya kaçtığı ya da öldüğü iddiaları henüz netlik kazanmadı. Muhalif güçler ise ülkenin kontrolünü tam anlamıyla eline alıyor.
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Son olarak Beşar Esad'a ait araçlara da el kondu.
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Esad'ın garajında çekilen görüntülerdeki lüks araçlar dudak uçuklattı.
İşte o görüntüler;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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