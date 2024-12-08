Gazeteci Ragıp Soylu Paylaştı: Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler Suriye'ye Geri Dönmeye Başladı
Gazeteci Ragıp Soylu Paylaştı: Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler Suriye'ye Geri Dönmeye Başladı
Suriye'de Esad Rejimi'nin düşmesinin ardından ülkemizde hareketli anlar başladı. 13 yıldır süren iç savaşta ülkesinden ayrılan birçok mültecinin ilk durağı Türkiye olmuştu. Bu durum ülke gündemimizi büyük ölçüde belirleyen bir konu haline gelmişti. Esad Rejimi'nin sonra ermesinin ardından Suriye Milli Ordusu, mültecilere ülkelerine dönebileceklerini duyurdu. Bu haberlerin ardından ülkenin dört bir yanında kutlamalar başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Ragıp Soylu, ülkemizdeki Suriyelilerin yavaş yavaş dönüş yoluna geçtiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O görüntüleri "Türkiye'deki Suriyeli mülteciler şimdiden Suriye'ye dönmeye başladılar. Bir isyancı haber kanalı bugün yüzlerce kişinin geri döndüğünü söylüyor" notuyla paylaştı."
İşte o anlar;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın