Özgür Suriye Bayrağı Astılar: Muhalifler Nişantaşı'ndaki Suriye Konsolosluğuna Girerek Bayrağı Değiştirdi

Bugün hem Suriye'de hem ülkemizde hareketli anlar yaşanıyor bildiğiniz üzere. Suriye'de 13 senedir devam eden iç savaş, Esad Rejimi'nin çökmesi ile sona erdi. Muhalifler yönetimi ele geçirirken, Beşar Esad ise ülkeyi terk etti. Haberin duyulmasının ardından dünyanın pek çok yerinde kutlamalar başladı. Ülkemizin birçok şehrinde de Suriyeliler sokağa döküldü.