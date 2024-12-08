Özgür Suriye Bayrağı Astılar: Muhalifler Nişantaşı'ndaki Suriye Konsolosluğuna Girerek Bayrağı Değiştirdi

Bugün hem Suriye'de hem ülkemizde hareketli anlar yaşanıyor bildiğiniz üzere. Suriye'de 13 senedir devam eden iç savaş, Esad Rejimi'nin çökmesi ile sona erdi. Muhalifler yönetimi ele geçirirken, Beşar Esad ise ülkeyi terk etti. Haberin duyulmasının ardından dünyanın pek çok yerinde kutlamalar başladı. Ülkemizin birçok şehrinde de Suriyeliler sokağa döküldü.
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Türkiye'deki Suriyeliler, Nişantaşı'nda bulunan Suriye Konsolosluğu'na girdi.
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Asılı olan bayrağı indirerek yerine Özgür Suriye bayrağı asan grup alkışlarla karşılandı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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