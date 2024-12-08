Esad Rejiminin Sona Ermesiyle Suriye Bayrağı Değişti! 3 Yıldızlı Yeni Suriye Bayrağı Neyi Simgeliyor?
Esad Rejiminin Sona Ermesiyle Suriye Bayrağı Değişti! 3 Yıldızlı Yeni Suriye Bayrağı Neyi Simgeliyor?
Suriye'de Beşar Esad yönetiminin sona ermesiyle birlikte savaşın ardından ülkenin bayrağı da değişti. Muhalifler Suriye'de yeni bir dönemin simgesi olarak 2011'den önceki bağımsızlık bayrağını göndere çekti. Peki yeni bayrak neyi simgeliyor ve Suriye bayrağının anlamı nedir?
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Esad Rejiminin Sona Ermesiyle Bayrak Değişti
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Esad Yönetimindeki Bayrak: Baas Partisi'nin Simgesi
Bu bayrak Baas Partisi'nin egemenliğini ve Arap birliğini simgeliyor.
Yeni bayrak Suriye'nin eski bağımsızlık bayrağına yani 1932'de Fransa'dan bağımsızlık kazanıldığı dönemde kullanılan tasarıma dayanıyor.
Bayrağın tasarımında üç kırmızı yıldız bulunuyor ve bu yıldızlar Suriye'deki farklı etnik ve dini grupların birliğini temsil etmek için kabul ediliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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