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Esad Rejiminin Sona Ermesiyle Suriye Bayrağı Değişti! 3 Yıldızlı Yeni Suriye Bayrağı Neyi Simgeliyor?

Esad Rejiminin Sona Ermesiyle Suriye Bayrağı Değişti! 3 Yıldızlı Yeni Suriye Bayrağı Neyi Simgeliyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.12.2024 - 11:36

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin sona ermesiyle birlikte savaşın ardından ülkenin bayrağı da değişti. Muhalifler Suriye'de yeni bir dönemin simgesi olarak 2011'den önceki bağımsızlık bayrağını göndere çekti. Peki yeni bayrak neyi simgeliyor ve Suriye bayrağının anlamı nedir?

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Esad Rejiminin Sona Ermesiyle Bayrak Değişti

Esad Rejiminin Sona Ermesiyle Bayrak Değişti

Suriye'deki uzun yıllardır süren iç savaş Beşar Esad yönetiminin devrilmesiyle yeni bir dönüm noktasına geldi. Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki muhalifler eski bağımsızlık bayrağını yeniden göndere çekti. Bu bayrak 1932'deki bağımsızlık dönemi simgelerini taşıyan yeşil, beyaz, siyah ve kırmızı renklerden oluşuyor. Bayrağın ortasında ise üç kırmızı yıldız yer alıyor.

Yeni bayrak Suriye halkının özgürlük ve bağımsızlık arzusunun bir simgesi olarak kabul ediliyor. Esad yönetimine karşı çıkan gruplar bu bayrağı ülkenin geleceği için bir umut ışığı olarak benimsiyor. Bayrak özellikle Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu tarafından kontrol edilen bölgelerde dalgalanıyor.

Esad Yönetimindeki Bayrak: Baas Partisi'nin Simgesi

Esad Yönetimindeki Bayrak: Baas Partisi'nin Simgesi

Esad rejiminin bayrağı 1958'de Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak kabul edilen ve 1961'de yeniden benimsenen kırmızı, beyaz ve siyah renklerden oluşuyor. Beyaz şeritte, iki yeşil yıldız yer alıyor.

Bu bayrak Baas Partisi'nin egemenliğini ve Arap birliğini simgeliyor.

Bu bayrak Baas Partisi'nin egemenliğini ve Arap birliğini simgeliyor.

Ancak Suriye İç Savaşı'nın patlak vermesiyle bu bayrak Esad rejiminin destekçileriyle özdeşleşti ve çoğu muhalif grup tarafından bir zalimiyetin ve baskının sembolü olarak reddedildi. Rejimin karşıtları bu bayrağı 'Esad’ın bayrağı' olarak tanımladı.

Yeni bayrak Suriye'nin eski bağımsızlık bayrağına yani 1932'de Fransa'dan bağımsızlık kazanıldığı dönemde kullanılan tasarıma dayanıyor.

Yeni bayrak Suriye'nin eski bağımsızlık bayrağına yani 1932'de Fransa'dan bağımsızlık kazanıldığı dönemde kullanılan tasarıma dayanıyor.

Bu bayrakSuriyeli muhaliflerin Esad rejimiyle olan bağlarını kopardıklarını ve ülkede yeni bir yönetim kurma hedeflerini simgeliyor.

Bayrağın tasarımında üç kırmızı yıldız bulunuyor ve bu yıldızlar Suriye'deki farklı etnik ve dini grupların birliğini temsil etmek için kabul ediliyor.

Bayrağın tasarımında üç kırmızı yıldız bulunuyor ve bu yıldızlar Suriye'deki farklı etnik ve dini grupların birliğini temsil etmek için kabul ediliyor.

Bu bayrağın kullanımı 2011'den itibaren Esad'a karşı başlayan halk ayaklanmasının simgesi haline geldi. İç savaşta muhalifler bu bayrağı Suriye'nin özgürlüğünü ve Esad yönetiminin sonunu işaret eden bir sembol olarak benimsemişti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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