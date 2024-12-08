Esad Rejiminin Sona Ermesiyle Suriye Bayrağı Değişti! 3 Yıldızlı Yeni Suriye Bayrağı Neyi Simgeliyor?

Suriye'deki uzun yıllardır süren iç savaş Beşar Esad yönetiminin devrilmesiyle yeni bir dönüm noktasına geldi. Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki muhalifler eski bağımsızlık bayrağını yeniden göndere çekti. Bu bayrak 1932'deki bağımsızlık dönemi simgelerini taşıyan yeşil, beyaz, siyah ve kırmızı renklerden oluşuyor. Bayrağın ortasında ise üç kırmızı yıldız yer alıyor.

Yeni bayrak Suriye halkının özgürlük ve bağımsızlık arzusunun bir simgesi olarak kabul ediliyor. Esad yönetimine karşı çıkan gruplar bu bayrağı ülkenin geleceği için bir umut ışığı olarak benimsiyor. Bayrak özellikle Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu tarafından kontrol edilen bölgelerde dalgalanıyor.