Esad Rejimi Çöktü: Suriye'de 13 Yılı Geçen İç Savaşın Ardından Yeni Dönem!
Esad Rejimi Çöktü: Suriye'de 13 Yılı Geçen İç Savaşın Ardından Yeni Dönem!
Suriye'de 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın ardından Beşar Esad rejimi çöktü ve yeni bir dönem başladı. Muhalif güçler Şam'ı ele geçirerek Esad'ın başkentten kaçmasına neden oldu. Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali yeni yönetimle işbirliğine hazır olduklarını açıkladı. Esad'ın bilinmeyen bir noktaya kaçmasının ardından Şam'da halk rejime karşı sokaklara dökülüp heykelleri yıkmaya başladı.
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Şam’da Esad’ın Sonu
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Şam’daki sokaklar Esad’ın heykellerinin yıkıldığı kutlamalarla çalkalanıyor.
Suriye Başbakanı'ndan Açıklama
İsrail Ordusu'ndan Açıklama
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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