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Esad Rejimi Çöktü: Suriye'de 13 Yılı Geçen İç Savaşın Ardından Yeni Dönem!

Esad Rejimi Çöktü: Suriye'de 13 Yılı Geçen İç Savaşın Ardından Yeni Dönem!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.12.2024 - 10:43

Suriye'de 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın ardından Beşar Esad rejimi çöktü ve yeni bir dönem başladı. Muhalif güçler Şam'ı ele geçirerek Esad'ın başkentten kaçmasına neden oldu. Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali yeni yönetimle işbirliğine hazır olduklarını açıkladı. Esad'ın bilinmeyen bir noktaya kaçmasının ardından Şam'da halk rejime karşı sokaklara dökülüp heykelleri yıkmaya başladı.

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Şam’da Esad’ın Sonu

Şam’da Esad’ın Sonu

Suriye’deki silahlı muhalifler başkent Şam’ı ele geçirerek Esad rejiminin fiilen sona erdiğini duyurdu. Heyet Tahrir Eş-Şam liderliğindeki muhalif gruplar başkentteki pek çok stratejik noktayı kontrol altına alırken Esad’ın Şam’dan kaçtığı öğrenildi. Suriye Ordu Komutanlığı subaylarına “Esad rejimi düşmüştür” açıklamasını yaptı.

Şam’daki sokaklar Esad’ın heykellerinin yıkıldığı kutlamalarla çalkalanıyor.

Şam’daki sokaklar Esad’ın heykellerinin yıkıldığı kutlamalarla çalkalanıyor.

Başkent Şam’da halk sokaklara dökülerek rejime karşı kutlamalar yaptı. Emevi Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi Esad rejimini protesto etti ve şehirdeki Esad heykellerini yıktı. Rejimin devrildiğini duyuran muhalifler halkı kutlamalar yapmaya davet etti.

Suriye Başbakanı'ndan Açıklama

Suriye Başbakanı'ndan Açıklama

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali ülkenin geleceğiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. El-Celali yeni bir yönetimle işbirliğine hazır olduklarını belirterek devlet kurumlarının korunması gerektiğini vurguladı. El-Celali 'Halkın seçeceği yönetimle destek vermeye hazırız' dedi.

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail ordusu Suriye’deki gelişmelere doğrudan müdahalede bulunmadığını ve birliklerini tampon bölgelerde konuşlandırdığını açıkladı.

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Öte yandan Esad rejiminin düştüğü haberinin ardından İstabul'da halk kutlama için sokağa döküldü İşte o anlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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