Suriye'de Beşar Esad Rejiminin Düştüğü Haberinin Ardından İstabul'da Halk Kutlama İçin Sokağa Döküldü

Suriye'nin içinde bulunduğu kaos, yıllardır çözülememişti. Bu durumdan en ağır şekilde etkilenen ülkelerden biri de Türkiye olmuştu. Bu karmaşa, Türkiye'nin hem iç hem de dış politikasını derinden etkileyerek, ülke gündeminin ana maddelerinden biri haline gelmişti. Suriye'de hareketlilik son dönemde yine arttı. Geçtiğimiz gün Beşar Esad'ın kaçtığı iddia edilmişti. Bugün ise Esad Rejimi'nin düştüğü açıklandı.