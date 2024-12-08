Suriye'de Beşar Esad Rejiminin Düştüğü Haberinin Ardından İstabul'da Halk Kutlama İçin Sokağa Döküldü

Suriye'nin içinde bulunduğu kaos, yıllardır çözülememişti. Bu durumdan en ağır şekilde etkilenen ülkelerden biri de Türkiye olmuştu. Bu karmaşa, Türkiye'nin hem iç hem de dış politikasını derinden etkileyerek, ülke gündeminin ana maddelerinden biri haline gelmişti. Suriye'de hareketlilik son dönemde yine arttı. Geçtiğimiz gün Beşar Esad'ın kaçtığı iddia edilmişti. Bugün ise Esad Rejimi'nin düştüğü açıklandı.
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Bu haberin ardından pek çok yerde kutlamalar başladı.
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İstanbul'un pek çok noktasında da halk kutlama yapmak için sokağa döküldü.
İşte o görüntüler;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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