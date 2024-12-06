Anbean Kamerada: İstanbul'da Bir Adam Otobüs Sırasında Kaşla Göz Arasında Elini Vatandaşın Cebine Attı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ninja.dedem.0...
Hırsızlık, toplumun en sık karşılaştığı suç türlerinden biri. Hırsızlar, zaman zaman gösterdikleri cüretkarlıkla insanları hayrete düşürebiliyorlar. Bu suçun failleri, pişkinliklerini sergileyerek, hatta bazen bu eylemlerini öyle bir ustalıkla gerçekleştiriyorlar ki, bu durum karşısında insanlar adeta şaşkınlık içerisinde kalabiliyorlar. Bu durum, hırsızlık suçunun sadece bir maddi zarar oluşturmadığını, aynı zamanda psikolojik bir etki yarattığını da gösteriyor. İstanbul'da yaşanan bir hırsızlık olayı görenleri yine şaşkına çevirdi.
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Bir adam otobüs sırasında, kaşla göz arasında elini önündeki adamın cebine attı.
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Bir vatadaşın durumu farkettiği o anlar, kameraya anbean yansıdı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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