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Çocukların Ateş Sevdası Nedir? Bir Çocuk Ateşle Gösteri Yapmaya Çalışırken Yanlışlıkla Kendisini Ateşe Verdi

Çocukların Ateş Sevdası Nedir? Bir Çocuk Ateşle Gösteri Yapmaya Çalışırken Yanlışlıkla Kendisini Ateşe Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.12.2024 - 17:16

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Ateş, özellikle çocuklar için büyük bir tehlike oluşturur. Bu nedenle, çocukların bu tehlikeli elementten uzak tutulması gerekir. Ancak, çocuklar bu tehlikeye rağmen bilinçsizce ateşi çekici bulur ve onunla oynamaya meyillidirler. Bu da kendilerini büyük bir riske atmalarına neden olur. Sosyal medyada viral olan bir video, çocukların ateşle olan etkileşimlerini kontrol altında tutmanın önemini bir kere daha ortaya koydu.

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Bir çocuk, ateşle küçük bir gösteri yapmak istedi ve kolonya döktüğü kazağını ateşe verdi.

Bir çocuk, ateşle küçük bir gösteri yapmak istedi ve kolonya döktüğü kazağını ateşe verdi.

Fakat kazağın ipleri kontrolsüzce tutuşunda çocuk büyük bir felaketin eşiğinden döndü.

Fakat kazağın ipleri kontrolsüzce tutuşunda çocuk büyük bir felaketin eşiğinden döndü.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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