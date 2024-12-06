Çocukların Ateş Sevdası Nedir? Bir Çocuk Ateşle Gösteri Yapmaya Çalışırken Yanlışlıkla Kendisini Ateşe Verdi

Ateş, özellikle çocuklar için büyük bir tehlike oluşturur. Bu nedenle, çocukların bu tehlikeli elementten uzak tutulması gerekir. Ancak, çocuklar bu tehlikeye rağmen bilinçsizce ateşi çekici bulur ve onunla oynamaya meyillidirler. Bu da kendilerini büyük bir riske atmalarına neden olur. Sosyal medyada viral olan bir video, çocukların ateşle olan etkileşimlerini kontrol altında tutmanın önemini bir kere daha ortaya koydu.