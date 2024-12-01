Arkadaşlarına Doğum Günü Pastası ile Şaka Yapmak İsterken Yanlışlıkla Yoldan Geçen Birini Hedef Alan Gençler

Dünya üzerindeki en samimi kutlamalar belki de doğum günü partileri. Bu neşeli etkinliklerde, sıradanlıktan uzak, ilgi çekici şakaların yapılması da kaçınılmaz. Bunların en klasiği de doğum günü sahibinin suratına pasta atmak elbette. Bu şaka bazıları için son derece eğlenceli gözükse de bazıları için çok anlamsız. Aynı zamanda tatsız kazalara da sebep olabiliyor.