Arkadaşlarına Doğum Günü Pastası ile Şaka Yapmak İsterken Yanlışlıkla Yoldan Geçen Birini Hedef Alan Gençler

Dünya üzerindeki en samimi kutlamalar belki de doğum günü partileri. Bu neşeli etkinliklerde, sıradanlıktan uzak, ilgi çekici şakaların yapılması da kaçınılmaz. Bunların en klasiği de doğum günü sahibinin suratına pasta atmak elbette. Bu şaka bazıları için son derece eğlenceli gözükse de bazıları için çok anlamsız. Aynı zamanda tatsız kazalara da sebep olabiliyor.
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Bir grup genç, arkadaşlarına parkta bir doğum günü kutlaması yapmak istedi.
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Pastayı arkadaşlarının suratına atmak isterken, genç ani refleksi sayesinde kaçmayı başarınca pastanın hedefi oradan geçen bambaşka bir kişi oldu.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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