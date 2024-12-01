onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Arkadaşlarına Doğum Günü Pastası ile Şaka Yapmak İsterken Yanlışlıkla Yoldan Geçen Birini Hedef Alan Gençler

Arkadaşlarına Doğum Günü Pastası ile Şaka Yapmak İsterken Yanlışlıkla Yoldan Geçen Birini Hedef Alan Gençler

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.12.2024 - 09:58

İçerik Devam Ediyor

Dünya üzerindeki en samimi kutlamalar belki de doğum günü partileri. Bu neşeli etkinliklerde, sıradanlıktan uzak, ilgi çekici şakaların yapılması da kaçınılmaz. Bunların en klasiği de doğum günü sahibinin suratına pasta atmak elbette. Bu şaka bazıları için son derece eğlenceli gözükse de bazıları için çok anlamsız. Aynı zamanda tatsız kazalara da sebep olabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir grup genç, arkadaşlarına parkta bir doğum günü kutlaması yapmak istedi.

Bir grup genç, arkadaşlarına parkta bir doğum günü kutlaması yapmak istedi.

Pastayı arkadaşlarının suratına atmak isterken, genç ani refleksi sayesinde kaçmayı başarınca pastanın hedefi oradan geçen bambaşka bir kişi oldu.

Pastayı arkadaşlarının suratına atmak isterken, genç ani refleksi sayesinde kaçmayı başarınca pastanın hedefi oradan geçen bambaşka bir kişi oldu.

İşte o anlar;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Fatih Demir

Teyzenin gülüş 😂😂😂

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.