İkna Etmek İçin Ter Döktüler: Bali'nin Meşhur Hırsız Maymunları Bir Kadının Telefonunu Çaldı

Bali, son zamanlarda tatilcilerin en çok ilgi gösterdiği destinasyonlar arasında. Bu egzotik ada, ziyaretçilerini eşsiz güzellikleri ve sakin atmosferi ile büyülüyor. Kendine has kültürü, doğal güzellikleri ve huzur veren manzaraları ile Bali, tatilcilerin gözdesi haline gelmiş durumda. Aynı zamanda da uygun fiyatlı. Fakat Bali'ye gidenler bazı egzotik hayvanlarla savaş vermek zorunda kalabiliyor.