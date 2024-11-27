İkna Etmek İçin Ter Döktüler: Bali'nin Meşhur Hırsız Maymunları Bir Kadının Telefonunu Çaldı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DC1krfAvk8l/
Bali, son zamanlarda tatilcilerin en çok ilgi gösterdiği destinasyonlar arasında. Bu egzotik ada, ziyaretçilerini eşsiz güzellikleri ve sakin atmosferi ile büyülüyor. Kendine has kültürü, doğal güzellikleri ve huzur veren manzaraları ile Bali, tatilcilerin gözdesi haline gelmiş durumda. Aynı zamanda da uygun fiyatlı. Fakat Bali'ye gidenler bazı egzotik hayvanlarla savaş vermek zorunda kalabiliyor.
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Bir kadın, Bali'nin meşhur hırsız maymunlarına telefonunu kaptırdı.
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Telefonunu geri alabilmek için maymunla pazarlık yapan kadının o anları sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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