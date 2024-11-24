Bir Anne Kızının Arabada Yaptığı Hareketleri Paylaşarak İsyan Etti: “Kız Çocukları Hani Uslu Olurdu?"

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kız çocuklarının genellikle daha sakin ve uyumlu olduğuna dair yaygın bir kanı var. Ancak bu da elbette her cinsiyet kalıbı gibi bir genelleme. Her bireyin kendi özelliklerine sahip olduğunu unutmamak önemli. Bu durum, kız ve erkek çocuklarının davranışlarının nasıl algılandığı ve değerlendirildiği konusunda cinsiyetçi kalıpların oluşmasına yol açabilir. Bir anne tam olarak bu konuda yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anne, minik kızının arabada yaptığı hareketleri sosyal medyada paylaşarak isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoya "Evet kız çocukları uslu olurmuş" notunu düşen annenin videosu izleyenleri gülümsetti.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın