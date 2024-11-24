Bir Anne Kızının Arabada Yaptığı Hareketleri Paylaşarak İsyan Etti: “Kız Çocukları Hani Uslu Olurdu?"

Kız çocuklarının genellikle daha sakin ve uyumlu olduğuna dair yaygın bir kanı var. Ancak bu da elbette her cinsiyet kalıbı gibi bir genelleme. Her bireyin kendi özelliklerine sahip olduğunu unutmamak önemli. Bu durum, kız ve erkek çocuklarının davranışlarının nasıl algılandığı ve değerlendirildiği konusunda cinsiyetçi kalıpların oluşmasına yol açabilir. Bir anne tam olarak bu konuda yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı.