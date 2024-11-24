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Bir Anne Kızının Arabada Yaptığı Hareketleri Paylaşarak İsyan Etti: “Kız Çocukları Hani Uslu Olurdu?"

Bir Anne Kızının Arabada Yaptığı Hareketleri Paylaşarak İsyan Etti: “Kız Çocukları Hani Uslu Olurdu?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.11.2024 - 09:40

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Kız çocuklarının genellikle daha sakin ve uyumlu olduğuna dair yaygın bir kanı var. Ancak bu da elbette her cinsiyet kalıbı gibi bir genelleme. Her bireyin kendi özelliklerine sahip olduğunu unutmamak önemli. Bu durum, kız ve erkek çocuklarının davranışlarının nasıl algılandığı ve değerlendirildiği konusunda cinsiyetçi kalıpların oluşmasına yol açabilir. Bir anne tam olarak bu konuda yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı.

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Anne, minik kızının arabada yaptığı hareketleri sosyal medyada paylaşarak isyan etti.

Anne, minik kızının arabada yaptığı hareketleri sosyal medyada paylaşarak isyan etti.

Videoya "Evet kız çocukları uslu olurmuş" notunu düşen annenin videosu izleyenleri gülümsetti.

Videoya "Evet kız çocukları uslu olurmuş" notunu düşen annenin videosu izleyenleri gülümsetti.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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