Çin Yine Şaşırtmıyor: Bu Sefer de Kovanda Yakaladıkları Arılardan "Demleme Arı" Yaptılar

Her bir ülkenin, kendine özgü bir mutfak kültürü bulunmaktadır. Bu mutfaklar, ülkelerin tarihini, yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır. Elbette her ülkenin mutfağı, diğerlerine oldukça fakrlı gelebilir. Bu bağlamda, en dikkat çekici olanı ise Çin mutfağıdır. Kendine has tatları ve yemekleri ile Çin mutfağı, dünya genelinde ilginç olması ile bilinir. Pek çok ülkede asla yenmeyecek yiyecekler Çin'de sevilerek tüketilir.