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Çin Yine Şaşırtmıyor: Bu Sefer de Kovanda Yakaladıkları Arılardan "Demleme Arı" Yaptılar

Çin Yine Şaşırtmıyor: Bu Sefer de Kovanda Yakaladıkları Arılardan "Demleme Arı" Yaptılar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.11.2024 - 21:52

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Her bir ülkenin, kendine özgü bir mutfak kültürü bulunmaktadır. Bu mutfaklar, ülkelerin tarihini, yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır. Elbette her ülkenin mutfağı, diğerlerine oldukça fakrlı gelebilir. Bu bağlamda, en dikkat çekici olanı ise Çin mutfağıdır. Kendine has tatları ve yemekleri ile Çin mutfağı, dünya genelinde ilginç olması ile bilinir. Pek çok ülkede asla yenmeyecek yiyecekler Çin'de sevilerek tüketilir.

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Çin'den bu sefer de 'demleme arı' tarifi geldi. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Çin'den bu sefer de 'demleme arı' tarifi geldi. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Bir kadının kovandan topladığı arıları özel bir yöntemle demleyerek afiyetle tükettiği anlar izleyenlerin midesini altüst etti.

Bir kadının kovandan topladığı arıları özel bir yöntemle demleyerek afiyetle tükettiği anlar izleyenlerin midesini altüst etti.

İşte o tarif;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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