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Günler Sonra Gençler Adına Konuştu: Aleyna Tilki'den Ekrem İmamoğlu Sürecine Tepki Geldi

Günler Sonra Gençler Adına Konuştu: Aleyna Tilki'den Ekrem İmamoğlu Sürecine Tepki Geldi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.03.2025 - 12:39

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecine tepki gösteren isimlere bir yenisi daha eklendi. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, konuya gençlerin maruz kaldığı muameleden girerek onlar adına konuştuğu bir açıklamayla dahil oldu. 

Buyurun, detayları beraber görelim.

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Diploması iptal edilen, 19 Mart sabahı evine gelen kalabalık polis ekibi tarafından gözaltına alınan, 23 Mart'ta da hakkında tutuklama kararı çıkan İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemine bomba gibi düştü.

Diploması iptal edilen, 19 Mart sabahı evine gelen kalabalık polis ekibi tarafından gözaltına alınan, 23 Mart'ta da hakkında tutuklama kararı çıkan İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemine bomba gibi düştü.

Yalnızca ülkemizde değil dünya basınında büyük yankı uyandıran süreç gün geçtikçe daha karışık bir hal almaya başladı. 

Yüz binler her gece Saraçhane'de toplanırken ve ülkenin her köşesinde yapılan protestolar hız kesmeden devam ederken dün (23 Mart) hem parti üyelerine hem de üye olmayanlara açık olarak yapılan CHP cumhurbaşkanı adayı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na tam 15 milyon vatandaş destek verdi.

Ünlü isimlerden bazıları sosyal medya hesabından, bazıları sandık başına giderek bazıları da Saraçhane'deki protestoya katılarak tepkisini gösterdi.

Ünlü isimlerden bazıları sosyal medya hesabından, bazıları sandık başına giderek bazıları da Saraçhane'deki protestoya katılarak tepkisini gösterdi.

Şimdiye dek konuya dair herhangi bir açıklamada bulunmayan isimlerden biri ise şarkıcı Aleyna Tilki'ydi. Günler sonra X hesabından tepkisini ortaya koymaya karar veren Aleyna Tilki, gençler adına konuştu.

'Gençler sadece geleceğine güvenmek ve özgürlük istiyor. Onlar  incitildikçe paramparça hissediyorum...

Üstelik olayları çarpıtıp kötüye kullanmaya çalışanlara meydan vermeyecek kadar da bilinçliler. Atalarımız eşitlik ve özgürlük için büyük fedakarlıklar yapıp bize adil bi yaşam hakkı bırakmışken düşünce özgürlüğümüzü ve umut etme gücümüzü kimse elimizden alamaz. Çünkü şuan gençliğin sahip olduğu tek şey bu...' 

açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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