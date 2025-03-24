Günler Sonra Gençler Adına Konuştu: Aleyna Tilki'den Ekrem İmamoğlu Sürecine Tepki Geldi
Günler Sonra Gençler Adına Konuştu: Aleyna Tilki'den Ekrem İmamoğlu Sürecine Tepki Geldi
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecine tepki gösteren isimlere bir yenisi daha eklendi. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, konuya gençlerin maruz kaldığı muameleden girerek onlar adına konuştuğu bir açıklamayla dahil oldu.
Buyurun, detayları beraber görelim.
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Diploması iptal edilen, 19 Mart sabahı evine gelen kalabalık polis ekibi tarafından gözaltına alınan, 23 Mart'ta da hakkında tutuklama kararı çıkan İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemine bomba gibi düştü.
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Ünlü isimlerden bazıları sosyal medya hesabından, bazıları sandık başına giderek bazıları da Saraçhane'deki protestoya katılarak tepkisini gösterdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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