Candaş Tolga Işık'tan Sessizliğine Tepki Gösterenlere Yanıt: "Bizi Bir Avuç Tırsak Gibi Gösterenleri..."
Candaş Tolga Işık'tan Sessizliğine Tepki Gösterenlere Yanıt: "Bizi Bir Avuç Tırsak Gibi Gösterenleri..."
Takipçileri tarafından İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine sessiz kaldığı düşünülen gazeteci Candaş Tolga Işık, 'tırsıp sessiz kaldığı' iddialarına X hesabından paylaştığı uzun metinle cevap verdi.
Günlerdir sessiz olduğunu düşünenlerin haksız olduğunu tek tek örneklerle açıklayan Candaş Tolga Işık, bir yandan sitem ederken bir yandan da kendisini eleştirenleri engellediği için özür diledi.
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Sosyal medyada bir yorumda bulunması beklenilen isimlerden biri de gazeteci Candaş Tolga Işık'tı.
Dün gece İlber Ortaylı ile beraber çektiği yeni KAFA TV bölümünün tanıtımını yayınlayan Candaş Tolga Işık, "sessizlik" meselesine de açıklık getirdi.
Işık'ın paylaştığı metnin tamamı 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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