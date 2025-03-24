Candaş Tolga Işık'tan Sessizliğine Tepki Gösterenlere Yanıt: "Bizi Bir Avuç Tırsak Gibi Gösterenleri..."

'Benim günlerdir sessiz olduğum yalan. Aksine İsmail Saymaz'a yurt dışı yasağı geldiği gün, buna ilk tepkiyi verenlerden biri benim' diyerek konuya giriş yapan Işık, tweet veya story atmak yerine mahkeme kapısı önünde beklediği için linçlenmeyi kabul etmediğini dile getirdi.

KAFA TV'nin sessiz kalmadığının altını çizen Işık, ayrıca , 'Neredesin sesin çıkmıyor, korktun mu?' tweetleri atanları engellediğini de kabul etti ve özür diledi. Son olarak 'Bizi bir avuç tırsak-ılık tip gibi gösterenleri Allah'a havale ediyorum' ifadelerini kullanan Işık, izleyicisini İlber Ortaylı bölümüne davet etti.