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Candaş Tolga Işık'tan Sessizliğine Tepki Gösterenlere Yanıt: "Bizi Bir Avuç Tırsak Gibi Gösterenleri..."

Candaş Tolga Işık'tan Sessizliğine Tepki Gösterenlere Yanıt: "Bizi Bir Avuç Tırsak Gibi Gösterenleri..."

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.03.2025 - 09:15

Takipçileri tarafından İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine sessiz kaldığı düşünülen gazeteci Candaş Tolga Işık, 'tırsıp sessiz kaldığı' iddialarına X hesabından paylaştığı uzun metinle cevap verdi. 

Günlerdir sessiz olduğunu düşünenlerin haksız olduğunu tek tek örneklerle açıklayan Candaş Tolga Işık, bir yandan sitem ederken bir yandan da kendisini eleştirenleri engellediği için özür diledi.

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19 Mart sabahının erken saatlerinde eviden gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart sabah saatlerinde 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı. 

Marmara (Silivri) cezaevine gönderilen İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimlerinin gerçekleştiği gün tutuklanması ülkede infial yarattı. 

15 milyon vatandaşın İmamoğlu'na desteğini sandık başında gösterirken 19 Mart'tan bu yana tepkiler bir an olsun dinmedi. Birçok ünlü isim konuya dair eleştirisini net bir dille yaparken, bazıları da hiç konuşmamayı tercih etti.

Sosyal medyada bir yorumda bulunması beklenilen isimlerden biri de gazeteci Candaş Tolga Işık'tı.

Sosyal medyada bir yorumda bulunması beklenilen isimlerden biri de gazeteci Candaş Tolga Işık'tı.

YouTube'daki KAFA TV kanalında düzenli olarak birbirinden ünlü isimleri ağırlayan ve gündeme dair de birçok konuyu masaya yatıran Işık'ın sosyal medya kullanıcıları tarafından 'sessizlik' olarak algılanan yorumsuzluğu bazılarının tepkisini çekmişti.

Dün gece İlber Ortaylı ile beraber çektiği yeni KAFA TV bölümünün tanıtımını yayınlayan Candaş Tolga Işık, "sessizlik" meselesine de açıklık getirdi.

Dün gece İlber Ortaylı ile beraber çektiği yeni KAFA TV bölümünün tanıtımını yayınlayan Candaş Tolga Işık, "sessizlik" meselesine de açıklık getirdi.

'Benim günlerdir sessiz olduğum yalan. Aksine İsmail Saymaz'a yurt dışı yasağı geldiği gün, buna ilk tepkiyi verenlerden biri benim' diyerek konuya giriş yapan Işık, tweet veya story atmak yerine mahkeme kapısı önünde beklediği için linçlenmeyi kabul etmediğini dile getirdi. 

KAFA TV'nin sessiz kalmadığının altını çizen Işık, ayrıca , 'Neredesin sesin çıkmıyor, korktun mu?' tweetleri atanları engellediğini de kabul etti ve özür diledi. Son olarak 'Bizi bir avuç tırsak-ılık tip gibi gösterenleri Allah'a havale ediyorum' ifadelerini kullanan Işık, izleyicisini İlber Ortaylı bölümüne davet etti.

Işık'ın paylaştığı metnin tamamı 👇

Işık'ın paylaştığı metnin tamamı 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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