Özgür Özel'den Saraçhane'de Merkez ve Yandaş Medya Bağlantılı Tüm Kuruluşlara Boykot Çağrısı!
Özgür Özel'den Saraçhane'de Merkez ve Yandaş Medya Bağlantılı Tüm Kuruluşlara Boykot Çağrısı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de eylemler düzenlenmeye başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla beşinci günde de yine yüz binlerce insan Saraçhane'de buluştu.
Dilek İmamoğlu'nun seslenişinin ardından sözü devralan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, merkez ve yandaş medya bağlantılı tüm kuruluşlara boykot çağrısında bulundu.
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Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alındığından bu yana İBB binasının bulunduğu Saraçhane her gece tıklım tıklım doldu.
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Dilek İmamoğlu'ndan sonra söz CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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