Özgür Özel'den Saraçhane'de Merkez ve Yandaş Medya Bağlantılı Tüm Kuruluşlara Boykot Çağrısı!

Dün de Saraçhane'de ana akım medyaya sert sözlerle çıkışan ve kendi ifadesiyle İmamoğlu gözaltısını çarpıtarak yansıtan medyaya seslenip boykot çağrısı yapan Özel, çağrısını yineledi.

'Parayı bizden kazanacaksın, ürünü bize satacaksın ama Saray’a hizmet edeceksin yok öyle yağma. Bize araba satıp, restoranlarında yemek satacaksın, sonra burayı görmeyeceksin, yok öyle yağma. Tek tek isim isim tespit ediyoruz. Bundan sonra parayı bizden kazanıp saraya hizmet edenleri tek tek ilan edeceğim. Hep beraber tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Bu meydanı görmeyene boykot geliyor!' açıklamasında bulunan Özel,

'Şu an kanalları gezin, buradaki 1 milyon kişiyi göstermeyen kim varsa; bundan sonra sadece televizyonlarını değil, tüm markalarını boykot edeceğiz. O tatlı günler bitti gülüm. Ya bizi vereceksin ya dibi göreceksin' diye de ekledi.