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Özgür Özel'den Saraçhane'de Merkez ve Yandaş Medya Bağlantılı Tüm Kuruluşlara Boykot Çağrısı!

Özgür Özel'den Saraçhane'de Merkez ve Yandaş Medya Bağlantılı Tüm Kuruluşlara Boykot Çağrısı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.03.2025 - 22:35

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de eylemler düzenlenmeye başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla beşinci günde de yine yüz binlerce insan Saraçhane'de buluştu. 

Dilek İmamoğlu'nun seslenişinin ardından sözü devralan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, merkez ve yandaş medya bağlantılı tüm kuruluşlara boykot çağrısında bulundu.

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Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alındığından bu yana İBB binasının bulunduğu Saraçhane her gece tıklım tıklım doldu.

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alındığından bu yana İBB binasının bulunduğu Saraçhane her gece tıklım tıklım doldu.

Bugün (23 Mart Pazar) 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutukluluğuna karar verilen Ekrem İmamoğlu, Marmara (Silivri) cezaevine gönderildikten sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bu gece için de Saraçhane çağrısı yapılmıştı. 

İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki gösteren tüm vatandaşlar partili veya partili fark etmeksizin izin verildiğinden gün boyu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimlerine giderek oyunu kullandı. 

Oy işlemi biten İstanbullular soluğu Saraçhane'de aldı. Yine yüz binlerin geldiği Saraçhane'de ilk söz alan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Dilek İmamoğlu'ndan sonra söz CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçti.

Dilek İmamoğlu'ndan sonra söz CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçti.

Dün de Saraçhane'de ana akım medyaya sert sözlerle çıkışan ve kendi ifadesiyle İmamoğlu gözaltısını çarpıtarak yansıtan medyaya seslenip boykot çağrısı yapan Özel, çağrısını yineledi. 

'Parayı bizden kazanacaksın, ürünü bize satacaksın ama Saray’a hizmet edeceksin yok öyle yağma.  Bize araba satıp, restoranlarında yemek satacaksın, sonra burayı görmeyeceksin, yok öyle yağma. Tek tek isim isim tespit ediyoruz. Bundan sonra parayı bizden kazanıp saraya hizmet edenleri tek tek ilan edeceğim. Hep beraber tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Bu meydanı görmeyene boykot geliyor!' açıklamasında bulunan Özel,

'Şu an kanalları gezin, buradaki 1 milyon kişiyi göstermeyen kim varsa; bundan sonra sadece televizyonlarını değil, tüm markalarını boykot edeceğiz. O tatlı günler bitti gülüm. Ya bizi vereceksin ya dibi göreceksin' diye de ekledi.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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