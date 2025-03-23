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Dilek İmamoğlu'ndan Saraçhane'de Net Mesaj: "Yenileceksiniz"

Dilek İmamoğlu'ndan Saraçhane'de Net Mesaj: "Yenileceksiniz"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 21:44

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de eylemler düzenlenmeye başladı. Vatandaşların Saraçhane'de toplanmasıyla, siyasi isimler de konuşmalarına başladı. Kalabalığa seslenen ilk isim, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu oldu.

Dilek Kaya İmamoğlu, yaptığı konuşmayı 'Yenileceksiniz' diyerek sonlandırdı.

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Dilek İmamoğlu'ndan Saraçhane'de net mesaj

Dilek İmamoğlu'ndan Saraçhane'de net mesaj

Dilek İmamoğlu, sözlerine 'Ekrem'i tutukladılar. Bu haksız tutuklamanın milyonlar nezdinde ne anlama geldiğini bilmiyorlar ama anlayacaklar.' diyerek başladı. İlk belediye seçimlerini hatırlatan Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun 'Hak yemem, hakkımı da yedirtmem' sözlerini hatırlattı.

İmamoğlu, 'Yarattıkları çaresizliğe teslim olmamızı istiyorlar ama öyle olmayacak...Sadece onun için değil, hakkı yenen herkes için mücadele etmeye devam edeceğim' dedi.

Dilek İmamoğlu, sözlerini şu ifadelerle noktalandırdı:

'Ekrem İmamoğlu sizi daha önce 4 defa yendi, 5'inci defa da yenecek.

Dışarıda olsa da yenecek olmasa da yenecek çünkü o artık milletin haysiyet mücadelesinin simgesidir.

YENİLECEKSİNİZ!'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Özgür Ozupek

Ey Türk halkı Bu adamı yedirmeyin

Buggadar Gordi

Evet yedirmeyin!! bırakın hem yesin, hem ingilizlere amerikalılara satsın ülkeyi.

Emine Ates

Ne yapmista neyin simgesi olmuş bu adam ne abarttınız arkadaş gözünüz mü kör sırf erdoğan düşmanlığından kahraman oldu iki kelimeyi bir arada kuramayanlar

zehra kılıç

promter olmadan konuşmayan kitlenin insancigina bak sen iki kelimeyi bir araya getirmek ne demek onu öğrende gel

Yigal anor

ve imambayıldı? rüşvetten hırsızlıktan hapsi boyladi

zehra kılıç

hayır senin taptigin kişiliğin hırsları yüzünden girdi