Dilek İmamoğlu'ndan Saraçhane'de Net Mesaj: "Yenileceksiniz"

Dilek İmamoğlu, sözlerine 'Ekrem'i tutukladılar. Bu haksız tutuklamanın milyonlar nezdinde ne anlama geldiğini bilmiyorlar ama anlayacaklar.' diyerek başladı. İlk belediye seçimlerini hatırlatan Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun 'Hak yemem, hakkımı da yedirtmem' sözlerini hatırlattı.

İmamoğlu, 'Yarattıkları çaresizliğe teslim olmamızı istiyorlar ama öyle olmayacak...Sadece onun için değil, hakkı yenen herkes için mücadele etmeye devam edeceğim' dedi.

Dilek İmamoğlu, sözlerini şu ifadelerle noktalandırdı: