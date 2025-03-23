Dilek İmamoğlu'ndan Saraçhane'de Net Mesaj: "Yenileceksiniz"
Dilek İmamoğlu'ndan Saraçhane'de Net Mesaj: "Yenileceksiniz"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de eylemler düzenlenmeye başladı. Vatandaşların Saraçhane'de toplanmasıyla, siyasi isimler de konuşmalarına başladı. Kalabalığa seslenen ilk isim, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu oldu.
Dilek Kaya İmamoğlu, yaptığı konuşmayı 'Yenileceksiniz' diyerek sonlandırdı.
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Dilek İmamoğlu'ndan Saraçhane'de net mesaj
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Ey Türk halkı Bu adamı yedirmeyin
Evet yedirmeyin!! bırakın hem yesin, hem ingilizlere amerikalılara satsın ülkeyi.
Ne yapmista neyin simgesi olmuş bu adam ne abarttınız arkadaş gözünüz mü kör sırf erdoğan düşmanlığından kahraman oldu iki kelimeyi bir arada kuramayanlar
promter olmadan konuşmayan kitlenin insancigina bak sen iki kelimeyi bir araya getirmek ne demek onu öğrende gel
ve imambayıldı? rüşvetten hırsızlıktan hapsi boyladi
hayır senin taptigin kişiliğin hırsları yüzünden girdi