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Fatih Portakal'dan Silivri Cezaevi'ne Sevk Edilen Ekrem İmamoğlu'na Mesaj

Fatih Portakal'dan Silivri Cezaevi'ne Sevk Edilen Ekrem İmamoğlu'na Mesaj

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.03.2025 - 18:19

Gazeteci Fatih Portakal, üniversitede hem sınıf hem oda arkadaşı olan Ekrem İmamoğlu'nu yalnız bırakmadı. Portakal, Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından X hesabında yaptığı paylaşımla arkadaşına seslendi.

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4 gün Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde nezarethanede kaldıktan sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Ekrem İmamoğlu, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

4 gün Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde nezarethanede kaldıktan sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Ekrem İmamoğlu, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturmasında karar geçtiğimiz saatlerde kesinleşti. Ekrem İmamoğlu, kent uzlaşısı soruşturmasında serbest bırakılırken yolsuzluk soruşturmasından tutuklanmasına karar verildi.

Birkaç saat önce de  Marmara (Silivri) Cezaevi'ne sevk edildi.

Ünlü isimlerden tepkiler yükselmeye devam ederken az önce bir mesaj da gazeteci Fatih Portakal'dan geldi.

Ünlü isimlerden tepkiler yükselmeye devam ederken az önce bir mesaj da gazeteci Fatih Portakal'dan geldi.

Fatih Portakal, üniversitede hem oda hem sınıf arkadaşı olan İmamoğlu'nu yalnız bırakmadı.

X üzerinden yaptığı paylaşıma, "Bugünler de elbet geçecek arkadaşım. Biraz zaman alacak o kadar" notunu düştü.

X üzerinden yaptığı paylaşıma, "Bugünler de elbet geçecek arkadaşım. Biraz zaman alacak o kadar" notunu düştü.

'Hak, hukuk ve adalet herkes için' diye de ekledi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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