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İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun Yerine Geçecek Başkan Vekilinin Çarşamba Günü Seçileceği Açıklandı

İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun Yerine Geçecek Başkan Vekilinin Çarşamba Günü Seçileceği Açıklandı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.03.2025 - 17:44

İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturmasında karar geçtiğimiz saatlerde açıklanmıştı. Ekrem İmamoğlu kent uzlaşısı soruşturmasında serbest bırakılmış, yolsuzluk soruşturmasından ise tutuklanmasına karar verilmişti. 

İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığı duyurulmuştu. Valilik, İBB Başkan Vekili'nin Çarşamba günü seçileceği, Beylikdüzü Belediyesi meclis toplantısının da çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

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4 gün Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde nezarethanede kaldıktan sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Ekrem İmamoğlu, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmış, geçtiğimiz saatlerde ise Marmara (Silivri) Cezaevi'ne getirilmişti.

4 gün Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde nezarethanede kaldıktan sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Ekrem İmamoğlu, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmış, geçtiğimiz saatlerde ise Marmara (Silivri) Cezaevi'ne getirilmişti.

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı görevden uzaklaştırdı. Kararın ardından Şişli Belediyesi'ne de kayyum atanmıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İBB'de Başkan Vekili seçiminin Çarşamba günü yapılacağı duyuruldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İBB'de Başkan Vekili seçiminin Çarşamba günü yapılacağı duyuruldu.

'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00’da, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00’da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür.'

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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paranoid

İmamoğlu operasyonunu çok önceden planlamışlar. Bu amaçla: 1-Halkı korkutup protestoyu önlemek için 12 yıl önceki Gezi olayları yeniden kovuşturmaya açıldı.... Devamını Gör

Z. Kaan Budak

İnce'yi koysunlar :D

Kerem Senol

O değilde Torosları yemedi,hani terör vardı,olmayan şeye ceza veremeyince ,başka bir kılıf uydurdukları çok bariz ama günü geldiğinde hesabı sorulur, sandıkl... Devamını Gör