İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun Yerine Geçecek Başkan Vekilinin Çarşamba Günü Seçileceği Açıklandı
İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun Yerine Geçecek Başkan Vekilinin Çarşamba Günü Seçileceği Açıklandı
İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturmasında karar geçtiğimiz saatlerde açıklanmıştı. Ekrem İmamoğlu kent uzlaşısı soruşturmasında serbest bırakılmış, yolsuzluk soruşturmasından ise tutuklanmasına karar verilmişti.
İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığı duyurulmuştu. Valilik, İBB Başkan Vekili'nin Çarşamba günü seçileceği, Beylikdüzü Belediyesi meclis toplantısının da çarşamba günü yapılacağını açıkladı.
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4 gün Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde nezarethanede kaldıktan sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Ekrem İmamoğlu, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmış, geçtiğimiz saatlerde ise Marmara (Silivri) Cezaevi'ne getirilmişti.
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İBB'de Başkan Vekili seçiminin Çarşamba günü yapılacağı duyuruldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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