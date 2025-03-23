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Hakkında Tutuklama Kararı Verilen İsimler ve Gönderildikleri Cezaevleri Belli Oldu

Hakkında Tutuklama Kararı Verilen İsimler ve Gönderildikleri Cezaevleri Belli Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.03.2025 - 20:16

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahının erken saatlerinde gözaltına alınmıştı. İmamoğlu hakkındaki 'terör' soruşturmasında serbest bırakılırken 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı. İBB Başkanı ile beraber tutuklama kararı verilen diğer isimler de yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden cezaevine sevk edildi. 

Tutuklanan isimlerin tam listesi ve gönderildikleri cezaevleri içeriğimizde👇

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart sabahı 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart sabahı 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.

4 gün Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde nezarethanede kaldıktan sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Ekrem İmamoğlu, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Geçtiğimiz saatlerde ise Marmara (Silivri) Cezaevi'ne geldi.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 107 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 107 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan toplamda 92 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. 

İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 50 şüpheliyi taşıyan 3 minibüs yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak cezaevine gönderildi.

Oda Tv'nin haberine göre, tutuklananların tam listesi ve hangi cezaevlerinde yer aldıkları bilgisi şu şekilde;

Oda Tv'nin haberine göre, tutuklananların tam listesi ve hangi cezaevlerinde yer aldıkları bilgisi şu şekilde;
www.odatv.com

Ekrem İmamoğlu: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Resul Emrah Şahan: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Mehmet Ali Çalışkan: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Mahir Polat:  Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Tuncay Yılmaz: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Fatih Keleş: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Mustafa Nihat Sütlaş: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Servet Yıldırım: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Buğra Gökçe: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Ali Nuhoğlu: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Ertan Yıldız: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Serdal Taşkın: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Adem Soytekin: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Gürkan Akgün: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Murat Ongun: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu;

Murat Ongun: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu;
www.odatv.com

Mehmet Murat Çalık: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Hüseyin Köksal: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Necati Özkan: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Elif Güven: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

İpek Elif Atayman: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Gülşah Subaşı: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Fatoş Ayık: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Fatoş Pınar Türker: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Ceyda Kıryak: Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Emre Serkan Bayraktar: Marmara 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Mehmet Muhittin Palazoğlu: Marmara 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Furkan Remzi Ceylan: Marmara 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Süleyman Atik: Marmara 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Hakan Karanis: Marmara 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Murat Abbas: Marmara 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu;

Murat Abbas: Marmara 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu;
www.odatv.com

Halit Burak Atalan: Marmara 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Eyüp Subaşı: Marmara 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Ahmet Köksal: Marmara 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Yusuf İlbak: Marmara 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Ali İlbak: Marmara 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Mete Sarısaltun: Marmara 6 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Kamil Timur Delibaş: Marmara 6 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Edip Cenk Ünalerzen: Marmara 6 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Murat İlbak: Marmara 6 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Umut Şenol: Marmara 6 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Alper Aydın: Marmara 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Kabil Taşçı: Marmara 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Serkan Öztürk: Marmara 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Sedar Haydanlı: Marmara 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

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Vedat Şahin: Marmara 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu;

Vedat Şahin: Marmara 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu;
www.odatv.com

Ahmet Çiçek: Marmara 8 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Adem Tuncay: Marmara 8 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Harun Cengiz Beğenmez: Marmara 8 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Hasan Özsoy: Marmara 8 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Rauf Cem Istıranca: Marmara 8 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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