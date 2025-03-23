Hakkında Tutuklama Kararı Verilen İsimler ve Gönderildikleri Cezaevleri Belli Oldu
Hakkında Tutuklama Kararı Verilen İsimler ve Gönderildikleri Cezaevleri Belli Oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahının erken saatlerinde gözaltına alınmıştı. İmamoğlu hakkındaki 'terör' soruşturmasında serbest bırakılırken 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı. İBB Başkanı ile beraber tutuklama kararı verilen diğer isimler de yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden cezaevine sevk edildi.
Tutuklanan isimlerin tam listesi ve gönderildikleri cezaevleri içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart sabahı 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 107 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Oda Tv'nin haberine göre, tutuklananların tam listesi ve hangi cezaevlerinde yer aldıkları bilgisi şu şekilde;
Murat Ongun: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu;
Murat Abbas: Marmara 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vedat Şahin: Marmara 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
🎉🎉🎉🎉🎉🎉