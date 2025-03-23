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Berna Laçin, Ekrem İmamoğlu'nun Cezaevine Gönderilmesinin Ardından Hastanelik Oldu

Berna Laçin, Ekrem İmamoğlu'nun Cezaevine Gönderilmesinin Ardından Hastanelik Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.03.2025 - 19:02

Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından sosyal medyada ünlü isimlerden tepkiler bir bir yükselmeye devam etti.

Süreçle ilgili 19 Mart'tan beri düzenli olarak paylaşımda bulunan oyuncu Berna Laçin, İmamoğlu'nun cezaevine gönderilmesinin ardından 'Hazmedemiyorum demiştim' notunu düşerek hastaneden fotoğrafını paylaştı.

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19 Mart sabahı evine gelen kalabalık bir polis ekibi tarafından gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 4 gündür Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde nezarethanede tutuluyordu.

19 Mart sabahı evine gelen kalabalık bir polis ekibi tarafından gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 4 gündür Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde nezarethanede tutuluyordu.

İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturmasında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz saatlerde Marmara (Silivri) Cezaevi'ne sevk edildi.

Türkiye'nin dört bir yanında CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için hem üyeler hem de üye olmayanlar tarafından oy kullanılırken, ünlü isimlerden de tepkiler birer birer yükseldi.

Bir paylaşım da geçtiğimiz saatlerde Berna Laçin'den geldi. Süreci başından bu yana takip eden ve düzenli olarak X paylaşımlarında bulunan Berna Laçin yaşananlar sebebiyle hastanelik oldu.

Bir paylaşım da geçtiğimiz saatlerde Berna Laçin'den geldi. Süreci başından bu yana takip eden ve düzenli olarak X paylaşımlarında bulunan Berna Laçin yaşananlar sebebiyle hastanelik oldu.

Hastanede serum aldığı anların fotoğrafını paylaşan Berna Laçin, 'Arkadaşlar bende durum bu (Hazmedemiyorum demiştim). Sandık saatlerinin uzama durumu var mı bir sorabilir mi sırada olanlar? Serum bitti mi gidicem de Memorial hastaneye en yakını nerede var?' diyerek takipçilerine seslendi.

Takipçileri durumunu merak edince de çok üzülüp strese girdiği zamanlarda böyle olduğunu açıkladığı yeni bir paylaşımda bulundu.

Takipçileri durumunu merak edince de çok üzülüp strese girdiği zamanlarda böyle olduğunu açıkladığı yeni bir paylaşımda bulundu.
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Hemen akabinde oy kullanma işlemini tamamadığını da yine X hesabından bildirdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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