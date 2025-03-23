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Tutuklamalar Başladı: Yolsuzluk Soruşturması Kapsamında Tutuklanan İsimler Açıklanıyor

Tutuklamalar Başladı: Yolsuzluk Soruşturması Kapsamında Tutuklanan İsimler Açıklanıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 09:04

2 ayrı soruşturma kapsamında İmamoğlu ve beraberindeki 107 isim hakkında yargı aşamasına geçildi. 92 kişi hakkında sevk yazıları tamamlandı.

Nöbetçi 10 Sulh Ceza Hakimi tarafından kararlar açıklanmaya başladı.

İPA Başkanı Buğra Gökçe, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. 

Serdar Haydanlı da tutuklanan diğer bir isim oldu.

İmamoğlu İnşaat A.Ş Genel Müdürü Tuncay Yılmaz yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

DETAYLAR GELİYOR...

Kaynak: Sözcü

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TUTUKLAMALAR BAŞLADI

TUTUKLAMALAR BAŞLADI

Sözcü'nün aktardığına göre,

İPA Başkanı Buğra Gökçe, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. 

Serdar Haydanlı, Ali İlbak, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu ve Adem Tuncay da tutuklanan isimler arasında yer aldı.

İmamoğlu İnşaat A.Ş Genel Müdürü Tuncay Yılmaz yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

Cemal Ufuk Karakaya, Bayram Taşkın, Alihan Aydın ve Ahmet Palazoğlu ise serbest bırakıldı.

Sanatçı Ercan Saatçi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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