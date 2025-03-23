Özgür Özel, Saraçhane'de Şimdiye Dek Sayılan Oyları Açıkladı: 14 Milyon 850 Bin Oy
Özgür Özel, Saraçhane'de Şimdiye Dek Sayılan Oyları Açıkladı: 14 Milyon 850 Bin Oy
Saraçhane Meydanı'nda toplanan halka seslenen Özgür Özel, ön seçimde kullanılan oy sayısını açıkladı. Katılımın az olacağını söyleyenlere seslenen Özel, büyük bir katılım olduğunu duyurarak 2651 sandıktan gelen oyları beklediklerini ama buna rağmen büyük bir oy sayısı olduğunu söyledi.
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CHP ön seçimde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını oyladı.
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Üyelerden büyük katılım sağlandı.
14 milyon 850 bin oy....
Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklama geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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