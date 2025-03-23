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Özgür Özel, Saraçhane'de Şimdiye Dek Sayılan Oyları Açıkladı: 14 Milyon 850 Bin Oy

Özgür Özel, Saraçhane'de Şimdiye Dek Sayılan Oyları Açıkladı: 14 Milyon 850 Bin Oy

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2025 - 22:07

Saraçhane Meydanı'nda toplanan halka seslenen Özgür Özel, ön seçimde kullanılan oy sayısını açıkladı. Katılımın az olacağını söyleyenlere seslenen Özel, büyük bir katılım olduğunu duyurarak 2651 sandıktan gelen oyları beklediklerini ama buna rağmen büyük bir oy sayısı olduğunu söyledi.

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CHP ön seçimde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını oyladı.

CHP ön seçimde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını oyladı.

Yurt genelinde yapılan ön seçime bugün büyük bir katılım vardı. 17.00 olarak duyurulan bitiş saati 19.00'a çekilerek halkın oy kullanması sağlanmıştı. İlk olarak üyelere açılan oy kullanımı dayanışma sandığı ile üye olmayanlara da açıldı.

Üyelerden büyük katılım sağlandı.

Üyelerden büyük katılım sağlandı.

Özgür Özel, 1 milyon 750 bin üyeleri olduğunu bu üyelerden 1 milyon 650 bin kişinin oy kullandığını söyledi. Özel dayanışma sandığından gelen oyları ve halkın hangi şartlarda oy kullandığını anlattı.

14 milyon 850 bin oy....

14 milyon 850 bin oy....

Özgür Özel, 2651 sandıktan henüz sonuçların girilmediğini ancak dayanışma sandığı ile birlikte toplamda Ekrem İmamoğlu'na 14 milyon 850 bin oy verildiğini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklama geldi.

Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklama geldi.

Kullanılan oy sayısıyla ilgili İmamoğlu'nun X hesabından açıklama yapıldı: 

'Silivri Cezaevi’nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti.

15 milyon vatandaşımız oy kullandı. İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden, liyakatsizlikten, hukuksuzluktan canı yanan bu ülkenin on milyonları sandıklara koştu.

Erdoğan’a “artık yeter” dedi.

Bu gece Saraçhane’de ve ülkemin dört bir yanındaki meydanlarda haykıran milyonlara selamlarımı gönderiyorum.

O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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