Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu Açıklaması Geldi
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu Açıklaması Geldi
Ekrem İmamoğlu, gözaltı sürecinin ardından bugün tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi. Yurt içi ve yurt dışından çeşitli kurum ve kuruluşlardan tepki geldi. Son olarak Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, yaşanan tutuklamayı demokrasi adına gerileme olarak niteledi.
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Almanya Dışişleri Bakanlığı tutuklamaya tepki gösterdi.
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Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde oldu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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