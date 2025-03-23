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Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu Açıklaması Geldi

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu Açıklaması Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2025 - 21:40

Ekrem İmamoğlu, gözaltı sürecinin ardından bugün tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi. Yurt içi ve yurt dışından çeşitli kurum ve kuruluşlardan tepki geldi. Son olarak Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, yaşanan tutuklamayı demokrasi adına gerileme olarak niteledi.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı tutuklamaya tepki gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tutuklamaya tepki gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve önde gelen muhalif siyasetçi Ekrem İmamoğlu'nun hapse atılması Türkiye demokrasisi için ciddi bir gerilemedir'' diye niteledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde oldu:

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde oldu:

''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve önde gelen muhalif siyasetçi Ekrem İmamoğlu'nun hapse atılması Türkiye demokrasisi için ciddi bir gerilemedir. Siyasi rekabet mahkemeler ve cezaevleri üzerinden yürütülmemelidir. İddiaların mümkün olan en kısa sürede şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir yargılama yapılmasını bekliyoruz.

Aynı durum tutuklu protestoculara yönelik suçlamalar için de geçerlidir. Hukukun üstünlüğü ve demokratik ilkelere riayet, gerek ikili düzeyinde, gerekse Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde Türkiye ile ilişkilerimizin temel bir unsuru olmaya devam etmektedir.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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