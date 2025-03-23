Protestolara ve Tutuklamalara Yorum Yapmayan Futbolcular Tepki Çekti
Protestolara ve Tutuklamalara Yorum Yapmayan Futbolcular Tepki Çekti
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ile başlayan süreç tutuklanmasına kadar geldi. İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana muhalefet sokakta protesto gösterileri düzenliyor. Sokakta olan halk, tepkilerini sosyal medyadan da gösteriyor. Ancak halkın dikkatinden kaçmayan bir nokta da hayranı oldukları sanatçılar, influencerlar ve sporculardan ses çıkmaması oldu. X'te birçok vatandaş hayranı oldukları takımlara ve futbolculara tepki gösterdi.
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler sürüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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