Protestolara ve Tutuklamalara Yorum Yapmayan Futbolcular Tepki Çekti

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ile başlayan süreç tutuklanmasına kadar geldi. İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana muhalefet sokakta protesto gösterileri düzenliyor. Sokakta olan halk, tepkilerini sosyal medyadan da gösteriyor. Ancak halkın dikkatinden kaçmayan bir nokta da hayranı oldukları sanatçılar, influencerlar ve sporculardan ses çıkmaması oldu. X'te birçok vatandaş hayranı oldukları takımlara ve futbolculara tepki gösterdi.