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Protestolara ve Tutuklamalara Yorum Yapmayan Futbolcular Tepki Çekti

Protestolara ve Tutuklamalara Yorum Yapmayan Futbolcular Tepki Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2025 - 19:19

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ile başlayan süreç tutuklanmasına kadar geldi. İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana muhalefet sokakta protesto gösterileri düzenliyor. Sokakta olan halk, tepkilerini sosyal medyadan da gösteriyor. Ancak halkın dikkatinden kaçmayan bir nokta da hayranı oldukları sanatçılar, influencerlar ve sporculardan ses çıkmaması oldu. X'te birçok vatandaş hayranı oldukları takımlara ve futbolculara tepki gösterdi.

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler sürüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler sürüyor.

Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra karara iktidar tarafı destek verirken muhalefetten büyük bir tepki var. Bu tepkilerin bir adresi de sosyal medya oldu. Muhalefetteki vatandaşlar kendi gibi düşünen ünlülerin tepki vermemelerini eleştirdi. Birçok kişi özellikle futbolcuların sessizliğini eleştirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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