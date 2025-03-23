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Türkiye Bankalar Birliği "Acil" Koduyla Toplandı ve Açıklama Yaptı

Türkiye Bankalar Birliği "Acil" Koduyla Toplandı ve Açıklama Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2025 - 18:29

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaliyle başlayan ve tutukluluk kararıyla devam eden süreç, ekonomiyi de etkiledi. Merkez Bankası, değer kaybeden Türk Lirası'na yönelik sıkı önlemler aldı. Öğlen saatlerinde açıklanan tutuklama kararı, ekonominin geleceği konusunda belirsizliklere ve soru işaretlerine yol açtı. Merkez Bankası, banka müdürleriyle acil kodlu bir toplantı yapma kararı aldı. Toplantının ardından Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama geldi.

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Merkez Bankası yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri toplandı.

Merkez Bankası yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri toplandı.

Toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

"İstikrarın sürdürülmesi için..."

"İstikrarın sürdürülmesi için..."

Duyuruda, 21 Mart'ta planlanmış olan toplantının Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilerek, 'Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi.' ifadesine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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