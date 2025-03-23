Türkiye Bankalar Birliği "Acil" Koduyla Toplandı ve Açıklama Yaptı
Türkiye Bankalar Birliği "Acil" Koduyla Toplandı ve Açıklama Yaptı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaliyle başlayan ve tutukluluk kararıyla devam eden süreç, ekonomiyi de etkiledi. Merkez Bankası, değer kaybeden Türk Lirası'na yönelik sıkı önlemler aldı. Öğlen saatlerinde açıklanan tutuklama kararı, ekonominin geleceği konusunda belirsizliklere ve soru işaretlerine yol açtı. Merkez Bankası, banka müdürleriyle acil kodlu bir toplantı yapma kararı aldı. Toplantının ardından Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama geldi.
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Merkez Bankası yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri toplandı.
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"İstikrarın sürdürülmesi için..."
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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