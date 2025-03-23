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İlber Ortaylı, Ekrem İmamoğlu ile İlgili Yaşananlara Tepki Gösterdi: "Seçimle Gelen Seçimle Gitmeli"

İlber Ortaylı, Ekrem İmamoğlu ile İlgili Yaşananlara Tepki Gösterdi: "Seçimle Gelen Seçimle Gitmeli"

Ekrem İmamoğlu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 21:14

Son günlerde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, vatandaşlar arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Sosyal medyada yer bulan bu tepkiler siyaset ve sanat camiasında da geniş bir yankı uyandırdı.

Tepkisini dile getiren isimlerden biri de ünlü tarihçi İlber Ortaylı oldu. Ortaylı, “Seçimle gelen, seçimle gitmeli” diyerek gençlerin geleceğinin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

İşte detaylar...

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Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi, akabinde de tutuklanması hem sosyal medyada hem de siyaset camiasında tartışmaları alevlendirmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi, akabinde de tutuklanması hem sosyal medyada hem de siyaset camiasında tartışmaları alevlendirmişti.

Birçok ünlü isim, vatandaşlarla birlikte tepkilerini dile getirmişti.

Tepkisini dile getiren bir diğer isim ise tarihçi İlber Ortaylı'ydı. Paylaştığı Instagram gönderisinde "Seçimle gelen seçimle gitmeli" vurgusu yapan Ortaylı, "Gençler gelecekten endişeli" dedi.

Tepkisini dile getiren bir diğer isim ise tarihçi İlber Ortaylı'ydı. Paylaştığı Instagram gönderisinde "Seçimle gelen seçimle gitmeli" vurgusu yapan Ortaylı, "Gençler gelecekten endişeli" dedi.

'Bundan 45 yıl önce darbe zamanı tutuklanan tüm siyasi isimler daha sonra yeniden iktidara geldi. Demirel, Ecevit, Baykal… Halkımız sandığa ve seçilmişe saygı gösterilmediğinde bunu hiçbir zaman unutmadı; ilk fırsatta cevabını sandıkta verdi. Yıllar geçiyor, yöntemler değişmiyor. Yine tarihi günler yaşıyoruz. Halk sandıkta kullandığı oyu, seçtiği yöneticiyi takip ediyor ve mesajını çok net veriyor: Seçimle gelen seçimle gitmeli.

Bugün ise toplum gergin, gençler huzursuz ve gelecekten endişeli. Artan siyasi kutuplaşma ve belirsizlik ortamı, gençlerin zihinlerinde “Ne olacağım?” sorusunu giderek daha baskın hale getiriyor. Ülkenin siyasi hayatı, belediyelerden merkezi yönetime kadar birkaç vilayete sıkışmış durumda. Bölgecilik, her ne kadar yasalara uygun görünse de, tasvip edilemeyecek ölçüde yerel partizan eğilimlere ve güçlü bir nepotizme dayanıyor.

Peki ya diğer şehirlerde yaşayan, yıllarca eğitim gören, yabancı dil öğrenen, kendini yetiştiren gençler ne olacak? Bu çocukların emeği, umudu, hakkı ne olacak?

Gençlerin geleceği güvence altına alınmalı; bürokrasi ve adalet sistemi yeniden halkın güvenini kazanmalıdır. Bunun için illa büyük krizler yaşanmasını beklemek gerekmez. Gerekli düzenlemeler ve reformlar derhal hayata geçirilmelidir.

Bu konu bir siyasi partinin, iktidarın ya da muhalefetin meselesi değil; doğrudan doğruya bir ulusal meseledir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği söz konusudur. Ve bu mesele, hepimizin ortak sorumluluğudur.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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