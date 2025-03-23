İlber Ortaylı, Ekrem İmamoğlu ile İlgili Yaşananlara Tepki Gösterdi: "Seçimle Gelen Seçimle Gitmeli"
İlber Ortaylı, Ekrem İmamoğlu ile İlgili Yaşananlara Tepki Gösterdi: "Seçimle Gelen Seçimle Gitmeli"
Son günlerde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, vatandaşlar arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Sosyal medyada yer bulan bu tepkiler siyaset ve sanat camiasında da geniş bir yankı uyandırdı.
Tepkisini dile getiren isimlerden biri de ünlü tarihçi İlber Ortaylı oldu. Ortaylı, “Seçimle gelen, seçimle gitmeli” diyerek gençlerin geleceğinin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi, akabinde de tutuklanması hem sosyal medyada hem de siyaset camiasında tartışmaları alevlendirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tepkisini dile getiren bir diğer isim ise tarihçi İlber Ortaylı'ydı. Paylaştığı Instagram gönderisinde "Seçimle gelen seçimle gitmeli" vurgusu yapan Ortaylı, "Gençler gelecekten endişeli" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın