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İstanbul'a Giriş ve Çıkışlar Kısıtlanınca Bir Kullanıcının "Fatih" Çağrısına Cem Yiğit Üzümoğlu Koştu!

İstanbul'a Giriş ve Çıkışlar Kısıtlanınca Bir Kullanıcının "Fatih" Çağrısına Cem Yiğit Üzümoğlu Koştu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
23.03.2025 - 19:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başlatılan soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok parti üyesi önce göz altına alınmış ardından İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandığı bildirilmişti. Bu kararın ardından, başta İstanbul olmak üzere ülkenin dört bir yanında vatandaşlar yürüyüşler yaparak kararı protesto etmişti.

İstanbul'a giriş ve çıkışların kısıtlanmasının ardından,  @tunayani isimli bir kullanıcının konu ile ilgili attığı tweet'e oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan yanıt geldi.

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Şimdilerde "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin yıldızı olan Cem Yiğit Üzümoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Şimdilerde "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin yıldızı olan Cem Yiğit Üzümoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Tiyatrocu ve televizyon oyuncusu olan Üzümoğlu, bir dijital platformda Osmanlı Devleti'nin Fatih Sultan Mehmet dönemini ve özellikle İstanbul'un fethini konu alan bir dizide, Sultan Mehmet'i canlandırıyor.

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturma, ülke genelinde İstanbul başta olmak üzere, halkı sokağa dökmüştü. Bunun üzerine İstanbul'a giriş ve çıkışlar kısıtlanmıştı.

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturma, ülke genelinde İstanbul başta olmak üzere, halkı sokağa dökmüştü. Bunun üzerine İstanbul'a giriş ve çıkışlar kısıtlanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alınmasından bu yana özellikle Saraçhane'de bulanan belediye binası önünde protestolar sürüyordu. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, resmi sitesinde bir basın açıklaması yayınlayarak, 'kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup veya araçların ile girişleri ya da ilden çıkışları'na izin verilmeyeceğini açıkladı. 

Buna ek olarak gösteri yasağının da 26 Mart'a kadar uzatıldığı bildirildi.

İstanbul'a giriş ve İstanbul'dan çıkışın kısıtlanması üzerine bir X kullanıcısı, Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütme olayına göndermede bulundu.

İstanbul'a giriş ve İstanbul'dan çıkışın kısıtlanması üzerine bir X kullanıcısı, Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütme olayına göndermede bulundu.

Fatih Sultan Mehmet rolünü canlandıran Üzümoğlu, kullanıcının 'İSTANBUL’A GİRİŞLER KISITLANMIŞ. ARANIZDA FATİH SULTAN MEHMED DİYE BİR TANIDIĞI OLAN VAR MI?' tweet'ine, 'Nasıl yardımcı olabilirim?' diyerek yanıt verdi.

Tunahan Özer isimli kullanıcı, Cem Yiğit Üzümoğlu'na "Sultanım, yapmayalı baya oldu tabi ama bi gemileri karadan yürütme işimiz vardı." diyerek göndermede bulundu.

Tunahan Özer isimli kullanıcı, Cem Yiğit Üzümoğlu'na "Sultanım, yapmayalı baya oldu tabi ama bi gemileri karadan yürütme işimiz vardı." diyerek göndermede bulundu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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