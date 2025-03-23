İstanbul'a Giriş ve Çıkışlar Kısıtlanınca Bir Kullanıcının "Fatih" Çağrısına Cem Yiğit Üzümoğlu Koştu!
İstanbul'a Giriş ve Çıkışlar Kısıtlanınca Bir Kullanıcının "Fatih" Çağrısına Cem Yiğit Üzümoğlu Koştu!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başlatılan soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok parti üyesi önce göz altına alınmış ardından İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandığı bildirilmişti. Bu kararın ardından, başta İstanbul olmak üzere ülkenin dört bir yanında vatandaşlar yürüyüşler yaparak kararı protesto etmişti.
İstanbul'a giriş ve çıkışların kısıtlanmasının ardından, @tunayani isimli bir kullanıcının konu ile ilgili attığı tweet'e oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan yanıt geldi.
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Şimdilerde "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin yıldızı olan Cem Yiğit Üzümoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturma, ülke genelinde İstanbul başta olmak üzere, halkı sokağa dökmüştü. Bunun üzerine İstanbul'a giriş ve çıkışlar kısıtlanmıştı.
İstanbul'a giriş ve İstanbul'dan çıkışın kısıtlanması üzerine bir X kullanıcısı, Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütme olayına göndermede bulundu.
Tunahan Özer isimli kullanıcı, Cem Yiğit Üzümoğlu'na "Sultanım, yapmayalı baya oldu tabi ama bi gemileri karadan yürütme işimiz vardı." diyerek göndermede bulundu.
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