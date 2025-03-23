İstanbul'a Giriş ve Çıkışlar Kısıtlanınca Bir Kullanıcının "Fatih" Çağrısına Cem Yiğit Üzümoğlu Koştu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başlatılan soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok parti üyesi önce göz altına alınmış ardından İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandığı bildirilmişti. Bu kararın ardından, başta İstanbul olmak üzere ülkenin dört bir yanında vatandaşlar yürüyüşler yaparak kararı protesto etmişti.

İstanbul'a giriş ve çıkışların kısıtlanmasının ardından, @tunayani isimli bir kullanıcının konu ile ilgili attığı tweet'e oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan yanıt geldi.