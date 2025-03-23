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İstanbul Valiliği Duyurdu: Bugünden İtibaren Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

İstanbul Valiliği Duyurdu: Bugünden İtibaren Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 18:58

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuru ile 19 Mart 2025 tarihinde alınan tedbirlere ek olarak bazı yollar trafiğe kapatılmıştı. Bugünden itibaren trafiğe kapatılan yolların 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00'e kadar araçlara kapalı olacağı duyurulmuştu. Duyuruda vatandaşların kullanabileceği alternatif güzergahlara da yer verilmişti.

Yeni alınan karayla bu süre uzatıldı. İstanbul Valiliği, bugün saat 16.00'dan tedbirler sona erene kadar 12 yolu kapattı.

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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Mart 2025 tarihinde alınan önlemler doğrultusunda bazı yollar trafiğe kapatılmıştı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Mart 2025 tarihinde alınan önlemler doğrultusunda bazı yollar trafiğe kapatılmıştı.

Fakat yeni alınan kararla birlikte bu süre uzatıldı. Bugün saat 16'dan itibaren bazı yolların kapatılacağını valilik açıkladı.

Yeni karar doğrultusunda 23.03.2025 Pazar günü saat 16.00’dan tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar:

Yeni karar doğrultusunda 23.03.2025 Pazar günü saat 16.00’dan tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar:

Saat 16 itibarıyla kapatılacak yollar:

- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar,

- Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar.

Alternatif Yollar

- 10.Yıl Caddesi,

- Namık Kemal Caddesi,

- Sahil Kennedy Caddesi,

- E-5 D100 Karayolu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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