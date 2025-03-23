İstanbul Valiliği Duyurdu: Bugünden İtibaren Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak
İstanbul Valiliği Duyurdu: Bugünden İtibaren Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak
İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuru ile 19 Mart 2025 tarihinde alınan tedbirlere ek olarak bazı yollar trafiğe kapatılmıştı. Bugünden itibaren trafiğe kapatılan yolların 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00'e kadar araçlara kapalı olacağı duyurulmuştu. Duyuruda vatandaşların kullanabileceği alternatif güzergahlara da yer verilmişti.
Yeni alınan karayla bu süre uzatıldı. İstanbul Valiliği, bugün saat 16.00'dan tedbirler sona erene kadar 12 yolu kapattı.
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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Mart 2025 tarihinde alınan önlemler doğrultusunda bazı yollar trafiğe kapatılmıştı.
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Yeni karar doğrultusunda 23.03.2025 Pazar günü saat 16.00’dan tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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