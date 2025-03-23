onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanmasının Ardından CHP’nin Ön Seçiminde Halk Sandıklara Akın Etti

Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanmasının Ardından CHP’nin Ön Seçiminde Halk Sandıklara Akın Etti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.03.2025 - 18:27

Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı gözaltına alındıktan sonra bugün (23 Mart) tutuklandı. Bu gelişme, kamuoyunda yankı uyandırırken, parti yönetimi süreci devam ettirme kararı aldı. Seçim iptal edilmedi; CHP’li üyeler ve İmamoğlu'nu destekleyen halk, cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek için sandık başına gitti.

Beklenenin çok üzerinde bir katılım yaşanırken, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde oy verme işlemi sırasında uzun kuyruklar oluştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin dört bir yanından seçmenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu ve izdiham yaşandığı görüntüler geldi.

Türkiye’nin dört bir yanından seçmenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu ve izdiham yaşandığı görüntüler geldi.

CHP’nin aday belirleme sürecinin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor.

İstanbul 👇

Ankara👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzmir👇

Bursa👇

Konya👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın