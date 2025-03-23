Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanmasının Ardından CHP’nin Ön Seçiminde Halk Sandıklara Akın Etti
Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanmasının Ardından CHP’nin Ön Seçiminde Halk Sandıklara Akın Etti
Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı gözaltına alındıktan sonra bugün (23 Mart) tutuklandı. Bu gelişme, kamuoyunda yankı uyandırırken, parti yönetimi süreci devam ettirme kararı aldı. Seçim iptal edilmedi; CHP’li üyeler ve İmamoğlu'nu destekleyen halk, cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek için sandık başına gitti.
Beklenenin çok üzerinde bir katılım yaşanırken, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde oy verme işlemi sırasında uzun kuyruklar oluştu.
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Türkiye’nin dört bir yanından seçmenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu ve izdiham yaşandığı görüntüler geldi.
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