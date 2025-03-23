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Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj Var: Instagram Hesabından Paylaşıldı

Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj Var: Instagram Hesabından Paylaşıldı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.03.2025 - 21:12

Sabah saatlerinde yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, birkaç saat önce Marmara (Silivri) Cezaevi'ne sevk edilmişti. 

Ekrem İmamoğlu'nun Instagram hesabından yeni bir edit ve mesaj paylaşıldı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı kalabalık bir polis ekibi tarafından gözaltına alınmıştı. Bugün, 23 Mart sabahı da 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı kalabalık bir polis ekibi tarafından gözaltına alınmıştı. Bugün, 23 Mart sabahı da 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.

Dört gün boyunca Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde nezarethanede kalan Ekrem İmamoğlu, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. 

Ekrem İmamoğlu, kent uzlaşısı soruşturmasında serbest bırakılırken yolsuzluk soruşturmasından tutuklanmasına karar verilmişti. Marmara (Silivri) Cezaevi'ne gönderilen İmamoğlu'nun yerine atanacak başkan vekilinin Çarşamba günü, 26 Mart'ta seçileceği de İstanbul Valiliği tarafından duyurulmuştu.

Az önce cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'nun Instagram hesabından yeni bir mesaj paylaşıldı.

Az önce cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'nun Instagram hesabından yeni bir mesaj paylaşıldı.

Yeni video editine 'Yılmıyorum, korkmuyorum, geri adım atmıyorum' paylaşımı düşülürken, Ekrem İmamoğlu'nun ''Ben buradayım. Üzerimde beyaz gömleğim var kirletemezsiniz. Bileğim sağlamdır bükemezsiniz. Geri adım atmıyorum bir milim. Ben bu savaşı kazanacağım.' ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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