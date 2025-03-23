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Megastar Sessizliğini Bozdu: Tarkan, Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanma Sürecine Tepki Gösterdi

Megastar Sessizliğini Bozdu: Tarkan, Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanma Sürecine Tepki Gösterdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.03.2025 - 00:43

23 Mart sabah saatlerinde verilen Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamındaki tutukluluk kararı ülke genelinde büyük tepkiye yol açtı. 

19 Mart'tan bu yana birçok ünlü isim tepkisini ortaya koyarken Megastar Tarkan sessizliğini koruyan isimlerden olmayı tercih etmişti. 

Geçtiğimiz dakikalarda Tarkan'dan olan biteni analiz ettiği bir X paylaşımı geldi.

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19 Mart sabahı evinin önüne gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

19 Mart sabahı evinin önüne gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

Önce diploması iptal edilen, akabinde gözaltı kararı çıkan ve iki soruşturmada birden. yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun bugün çıkan tutuklama kararı ülkede büyük tepkiye sebep oldu. 

Ülke genelinde düzenlenen protestolar ve yürüyüşler bir an olsun dinmezken, bugün Türkiye'nin dört bir yanında Ekrem İmamoğlu için oy kullanan 15 milyon kişi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak resmen İmamoğlu'nu seçti. 

Sürecin başından bu yana birçok ünlü isim tepki gösterirken bazıları da sessizliğini koruyordu.

Megastar Tarkan da sessizliğini koruyan ve herhangi bir paylaşımda bulunmayan isimlerden biriydi.

Megastar Tarkan da sessizliğini koruyan ve herhangi bir paylaşımda bulunmayan isimlerden biriydi.

Geçtiğimiz dakikalarda X hesabı üzerinden yaşanan süreci analiz eden Tarkan, İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. 

'Demokrasinin erdemlerine ve önemine inanan biri olarak, her zaman en temel özgürlük haklarımız için yükselttim sesimi. Yeri geldi kadınların, çocukların güvencesi, geleceği, yer geldi doğa ve hayvan hakları için ama en çok da bağımsız, adil bir hukuk sistemi için yükselttim sesimi' ifadelerini kullanan Tarkan, 

'Uzun süredir yaşatılan her türlü haksızlıklar, hukuksuz yargılanmalar ve hukuki usüle uygun olmayan uygulamalar neticesinde bugün, insanların demokrasiye her zamankinden daha fazla sarıldığını görmek umut verici. İnsanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor. Daha adil ve özgür bir gelecek için hukukun mutlak bağımsızlığının, üstünlüğünün sağlanmasına ve korunmasına olan inancımızı kaybetmeden birlik olabildiğimizi görmek çok güzel.  

Dilerim demokrasi için bu mücadele, yorgun düşen ümidimize yeni filizler verdirir ve ülkemizi daha huzurlu günler bekler' diye de ekledi.

Tarkan'ın paylaşımı 👇

Tarkan'ın paylaşımı 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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