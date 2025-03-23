Megastar Sessizliğini Bozdu: Tarkan, Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanma Sürecine Tepki Gösterdi
Megastar Sessizliğini Bozdu: Tarkan, Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanma Sürecine Tepki Gösterdi
23 Mart sabah saatlerinde verilen Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamındaki tutukluluk kararı ülke genelinde büyük tepkiye yol açtı.
19 Mart'tan bu yana birçok ünlü isim tepkisini ortaya koyarken Megastar Tarkan sessizliğini koruyan isimlerden olmayı tercih etmişti.
Geçtiğimiz dakikalarda Tarkan'dan olan biteni analiz ettiği bir X paylaşımı geldi.
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19 Mart sabahı evinin önüne gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.
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Megastar Tarkan da sessizliğini koruyan ve herhangi bir paylaşımda bulunmayan isimlerden biriydi.
Tarkan'ın paylaşımı 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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