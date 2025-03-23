CHP Ekrem İmamoğlu'nun Resmen Cumhurbaşkanı Adayı Olduğunu Duyurdu
CHP Ekrem İmamoğlu'nun Resmen Cumhurbaşkanı Adayı Olduğunu Duyurdu
Saraçhane Meydanı'nda toplanan halka seslenen Özgür Özel, bugün cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde yaklaşık 14 Milyon 850 bin oy kullanıldığını açıklamıştı.
CHP'nin resmi X hesabından Ekrem İmamoğlu'nun resmen cumhurbaşkanı adayı olduğu duyuruldu.
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Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandığı gün, (23 Mart) tüm Türkiye, sandık başına gidip CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için oy kullandı.
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Ekrem İmamoğlu sürecinin beşinci gününde yine Saraçhane'de yüz binlerle buluşan Özgür Özel, seçim sonuçlarını geçtiğimiz saatlerde duyurdu.
CHP, geçtiğimiz dakikalarda resmi X hesabından Ekrem İmamoğlu'nu resmen Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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