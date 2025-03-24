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Gezi'de Ön Safhada Yer Alan Orkun Işıtmak'ın Yaşananlara Tepkisi Sosyal Medya Kullanıcılarını Tatmin Etmedi

Gezi'de Ön Safhada Yer Alan Orkun Işıtmak'ın Yaşananlara Tepkisi Sosyal Medya Kullanıcılarını Tatmin Etmedi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.03.2025 - 09:53

YouTuber Orkun Işıtmak'ın İmamoğlu sürecine ithafen paylaştığı meşhur Feyyaz Yiğit cümlesi kendisini yıllardır takip eden sosyal medya kullanıcılarını tatmin etmedi. 

Gezi döneminde yaşadığı kask olayıyla öne çıkan ve o dönem tepkisiyle gündem olan Işıtmak'ın yalnızca bir alıntı paylaşması kimilerini kızdırırken, kimilerinin de 'Senden razıyız' demesiyle sonuçlandı.

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Diploması iptal edilen, ardından önce gözaltına alınan sonra da "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemini derinden sarstı.

Diploması iptal edilen, ardından önce gözaltına alınan sonra da "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemini derinden sarstı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, dün (23 Mart) yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması ve Silivri Cezaevi'ne gönderilmesiyle sonuçlandı. 

CHP cumhurbaşkanı adayı ön seçimlerinin yapıldığı gün tutuklanan İmamoğlu'nu 15 milyon vatandaş sandıklara giderek destekledi. İlk günden bu yana Saraçhane'deki kalabalık biraz olsun azalmazken, ülke genelinde protestolar büyümeye devam etti. 

Birçok ünlü sandık başından, sosyal medya hesabından veya bizzat Saraçhane'ye giderek duruma tepkisini gösterdi. Bazıları ise sessiz kalmayı tercih etti.

Yıllar önce Gezi'de yaşadığı kask hadisesiyle öne çıkan ve dönemin favori isimlerinden biri olan Orkun Işıtmak, geçtiğimiz saatlerde bir hikaye paylaştı.

Yıllar önce Gezi'de yaşadığı kask hadisesiyle öne çıkan ve dönemin favori isimlerinden biri olan Orkun Işıtmak, geçtiğimiz saatlerde bir hikaye paylaştı.

Feyyaz Yiğit'in meşhur 'Duygularımı hapse girmeyecek şekilde ifade edemiyorum' cümlesini Instagram hikayesinde paylaşan Işıtmak'ın herhangi bir açıklamada bulunmayışı bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. 

Kimileri, 'Sen sıranı savdın, biz senden razıyız' derken, kimileri de kendisini gayet iyi ifade edebildiğini bildiklerini ve yine etmesini istediklerini dile getirdi.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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