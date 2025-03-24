Gezi'de Ön Safhada Yer Alan Orkun Işıtmak'ın Yaşananlara Tepkisi Sosyal Medya Kullanıcılarını Tatmin Etmedi
Gezi'de Ön Safhada Yer Alan Orkun Işıtmak'ın Yaşananlara Tepkisi Sosyal Medya Kullanıcılarını Tatmin Etmedi
YouTuber Orkun Işıtmak'ın İmamoğlu sürecine ithafen paylaştığı meşhur Feyyaz Yiğit cümlesi kendisini yıllardır takip eden sosyal medya kullanıcılarını tatmin etmedi.
Gezi döneminde yaşadığı kask olayıyla öne çıkan ve o dönem tepkisiyle gündem olan Işıtmak'ın yalnızca bir alıntı paylaşması kimilerini kızdırırken, kimilerinin de 'Senden razıyız' demesiyle sonuçlandı.
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Diploması iptal edilen, ardından önce gözaltına alınan sonra da "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemini derinden sarstı.
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Yıllar önce Gezi'de yaşadığı kask hadisesiyle öne çıkan ve dönemin favori isimlerinden biri olan Orkun Işıtmak, geçtiğimiz saatlerde bir hikaye paylaştı.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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