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Oyuncu Serkay Tütüncü’nün Melih Gökçek'in "Ben Haram Yemem" Açıklamasına Cevabı Gündem Oldu

Oyuncu Serkay Tütüncü’nün Melih Gökçek'in "Ben Haram Yemem" Açıklamasına Cevabı Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.03.2025 - 10:45

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklanmasıyla beraber ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın zamanında Melih Gökçek için yaptığı açıklama yeniden gündem olmuştu. 

X'te Gökçek'in Yavaş'a verdiği 'haram' cevabına denk gelen oyuncu Serkay Tütüncü kendine hakim olamadı.

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Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptalinin ardından gözaltına alınması, sonra da tutuklanarak cezaevine gönderilmesi ülke gündemini derinden sarstı.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptalinin ardından gözaltına alınması, sonra da tutuklanarak cezaevine gönderilmesi ülke gündemini derinden sarstı.

Hakkında 'yolsuzluk ve terör' soruşturması açılan Ekrem İmamoğlu, terör soruşturmasından serbest kalırken, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. 

Süreç hızla yaşanırken ve ülke genelinde büyük bir tepkiye sebep olurken, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın zamanında Melih Gökçek hakkında yaptığı açıklamalar yeniden dikkat çekti. 

Mansur Yavaş, 'Melih Gökçek hakkında 100'e yakın yolsuzluk ve suç dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim ettik, savcılık Gökçek'i ifadeye bile çağırmadı!' ifadelerini kulanmıştı.

Birçok oyuncu İmamoğlu'nun yaşadığı sürece tepki gösterdi. Kimi sandık başına gitti, kimi Saraçhane'deydi, kimi de sosyal medya hesabından isyan etti.

Birçok oyuncu İmamoğlu'nun yaşadığı sürece tepki gösterdi. Kimi sandık başına gitti, kimi Saraçhane'deydi, kimi de sosyal medya hesabından isyan etti.

Bu isimlerden biri de en son Sandık Kokusu dizisinde izlediğimiz oyuncu Serkay Tütüncü'ydü. 

Serkay Tütüncü, X'te dolanırken Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'a cevaben yaptığı 'Ben haram yemem' açıklamasına denk geldi. Son günlerde hem Instagram hesabından hem de X hesabından sık sık paylaşımda bulunan Tütüncü, Gökçek'in açıklaması karşısında kendini tutamadı.

Melih Gökçek'in "haram yemem" açıklamasının paylaşıldığı tweetin altına "Ekmek banarsın ekmek" yazarak tepki gösterdi.

Melih Gökçek'in "haram yemem" açıklamasının paylaşıldığı tweetin altına "Ekmek banarsın ekmek" yazarak tepki gösterdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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