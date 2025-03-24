Oyuncu Serkay Tütüncü’nün Melih Gökçek'in "Ben Haram Yemem" Açıklamasına Cevabı Gündem Oldu
Oyuncu Serkay Tütüncü’nün Melih Gökçek'in "Ben Haram Yemem" Açıklamasına Cevabı Gündem Oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklanmasıyla beraber ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın zamanında Melih Gökçek için yaptığı açıklama yeniden gündem olmuştu.
X'te Gökçek'in Yavaş'a verdiği 'haram' cevabına denk gelen oyuncu Serkay Tütüncü kendine hakim olamadı.
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Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptalinin ardından gözaltına alınması, sonra da tutuklanarak cezaevine gönderilmesi ülke gündemini derinden sarstı.
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Birçok oyuncu İmamoğlu'nun yaşadığı sürece tepki gösterdi. Kimi sandık başına gitti, kimi Saraçhane'deydi, kimi de sosyal medya hesabından isyan etti.
Melih Gökçek'in "haram yemem" açıklamasının paylaşıldığı tweetin altına "Ekmek banarsın ekmek" yazarak tepki gösterdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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