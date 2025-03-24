Dünyanın En Ünlü Golfçülerinden Tiger Woods, Trump'ın Eski Gelini Vanessa Trump ile Aşkını İlan Etti!

Kendisi profesyonel golf kariyerine 1996 yılında başladı ve kısa sürede büyük bir yıldız haline geldi. İlk senesinde, 1997 Masters Turnuvası'nı kazanarak 21 yaşında en genç şampiyon ve turnuvayı kazanan ilk Afro-Amerikalı golfçü oldu. Kariyerinde on beş kez, büyük turnuva (major) şampiyonluğu elde etti.

Özel hayatıyla da gündeme gelen sporcu, 2009'da eşi Elin Nordegren ile olan evliliği, Woods'un çok sayıda kadınla ilişkisi olduğu iddialarıyla büyük bir skandala dönüştü. Skandal, Woods'un şükran günü tatilinde arabasını bir ağaca çarpmasıyla başladı. Kazanın ardından ortaya çıkan detaylar, onun birçok kadınla ilişkisini açığa çıkardı. Bu olay sonrası golf kariyerine kısa bir ara verdi ve eşiyle 2010 yılında boşandı.