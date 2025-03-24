Dünyanın En Ünlü Golfçülerinden Tiger Woods, Trump'ın Eski Gelini Vanessa Trump ile Aşkını İlan Etti!
Dünyanın En Ünlü Golfçülerinden Tiger Woods, Trump'ın Eski Gelini Vanessa Trump ile Aşkını İlan Etti!
Golf alanında spor tarihinin en başarılı isimlerinden biri olan Tiger Woods, Vanessa Trump ile aşkını sosyal medyasından 'Havada aşk kokusu var' diyerek ilan etti. Çiftin birlikteliği sosyal mecralarda büyük yankı uyandırdı.
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Vanessa Trump'ı ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr. ile olan evliliğinden tanıyoruz.
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Golf alanında bir dünya yıldızı olan Tiger Woods'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
Tiger Woods, sosyal medya paylaşımıyla Vanessa Trump ile aşk yaşadığını "Havada aşk kokusu var" notuyla duyurdu.
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