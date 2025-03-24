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Dünyanın En Ünlü Golfçülerinden Tiger Woods, Trump'ın Eski Gelini Vanessa Trump ile Aşkını İlan Etti!

Dünyanın En Ünlü Golfçülerinden Tiger Woods, Trump'ın Eski Gelini Vanessa Trump ile Aşkını İlan Etti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 12:39

Golf alanında spor tarihinin en başarılı isimlerinden biri olan Tiger Woods, Vanessa Trump ile aşkını sosyal medyasından 'Havada aşk kokusu var' diyerek ilan etti. Çiftin birlikteliği sosyal mecralarda büyük yankı uyandırdı.

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Vanessa Trump'ı ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr. ile olan evliliğinden tanıyoruz.

Vanessa Trump'ı ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr. ile olan evliliğinden tanıyoruz.

Amerikalı model ve oyuncu olan Vanessa Kay Trump, 2005 senesinde Trump'ın büyük oğluyla hayatını birleştirmişti. 2018 yılına gelindiğinde yollarını ayıran çiftin, boşanmadan bir süre önce evlerini ayırdığını iddia etmişti. Yabancı basın kaynaklarına göre, o dönemler,  Vanessa Trump'ın politikadan hoşlanmadığını ve Donald Trump Jr'ın  çok uzun seyahatlere çıkması nedeniyle ailesini ihmal ettiğini öne sürmüştü. Fakat beş çocuğu bulunan çiftin boşanma sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Golf alanında bir dünya yıldızı olan Tiger Woods'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Golf alanında bir dünya yıldızı olan Tiger Woods'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kendisi profesyonel golf kariyerine 1996 yılında başladı ve kısa sürede büyük bir yıldız haline geldi. İlk senesinde, 1997 Masters Turnuvası'nı kazanarak 21 yaşında en genç şampiyon ve turnuvayı kazanan ilk Afro-Amerikalı golfçü oldu. Kariyerinde on beş kez, büyük turnuva (major) şampiyonluğu elde etti.  

Özel hayatıyla da gündeme gelen sporcu, 2009'da eşi Elin Nordegren ile olan evliliği, Woods'un çok sayıda kadınla ilişkisi olduğu iddialarıyla büyük bir skandala dönüştü. Skandal, Woods'un şükran günü tatilinde arabasını bir ağaca çarpmasıyla başladı. Kazanın ardından ortaya çıkan detaylar, onun birçok kadınla ilişkisini açığa çıkardı. Bu olay sonrası golf kariyerine kısa bir ara verdi ve eşiyle 2010 yılında boşandı.

Tiger Woods, sosyal medya paylaşımıyla Vanessa Trump ile aşk yaşadığını "Havada aşk kokusu var" notuyla duyurdu.

Tiger Woods, sosyal medya paylaşımıyla Vanessa Trump ile aşk yaşadığını "Havada aşk kokusu var" notuyla duyurdu.

'Havada aşk var ve hayat seninle daha güzel! Birlikte geçireceğimiz hayat yolculuğunu dört gözle bekliyoruz. Bu zamanda kalbimize yakın olan herkes için mahremiyetten yanayız.'

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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