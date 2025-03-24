Protesto Yürüyüşlerinden Hikayesinde Paylaşan Hailey Sani, Kendisine Tepki Gösterenlere Sessiz Kalamadı!

'Bir depremde bütün bir şehri, bir yangında birçok hayatı kaybederek rezil olabiliriz.10 yıl önce 2.5 TL olan 1 doların şu an 38 TL olmasından rezil olabiliriz. Üniversite okuyan pırıl pırıl, akıllı gençlere iş veremediğimiz için rezil olabiliriz. Kadınlarımız sokağa çıktığında kendilerini güvende hissedemedikleri için rezil olabilir. Köpekleri diri diri gömdüğümüz için rezil olabiliriz. LGBTQ+ bireylerin toplum içinde rahat bir şekilde yaşamalarına izin vermediğimiz için rezil olabiliriz. Kürt olsun, Alevi olsun; insanları sistematik ayrımcılığa maruz bıraktığımız için rezil olabiliriz. Ben bunları gün yüzüne çıkardım diye sizi rezil mi ettim? Sorunları kabul edip çözüm bulmak yerine, eleştirenleri susturarak mı ülkeye verilen zararın önüne geçeceğiz?'