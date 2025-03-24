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Protesto Yürüyüşlerinden Hikayesinde Paylaşan Hailey Sani, Kendisine Tepki Gösterenlere Sessiz Kalamadı!

Protesto Yürüyüşlerinden Hikayesinde Paylaşan Hailey Sani, Kendisine Tepki Gösterenlere Sessiz Kalamadı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 11:43

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararının ardından yurt genelinde protesto yürüyüşlerinin artarak devam ettiği görüldü. Buna ek olarak yurt dışındaki Türk vatandaşlar da yaşadıkları bölgelerde alınan kararı protesto etmek amacıyla yürüyüşler düzenledi. 

Ünlü isimler ise sosyal medya paylaşımlarında bulunarak süreçte aktif rol oynamayı tercih etti. Amerika'da yaşayan Türk Influencer Hailey Sani, gerçekleşen yürüyüşlerden bir görüntüyü paylaşarak desteğini gösterdi. Bunun üzerine eleştirilere maruz kalan Sani, yaptığı paylaşımla kendini açıkladı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma süreci nereyse bir haftadır ülkemizin sıcak gündemini oluşturuyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma süreci nereyse bir haftadır ülkemizin sıcak gündemini oluşturuyor.

23 Mart günü 'yolsuzluk' iddiasıyla hakkında tutuklama kararı verilen Ekrem İmamoğlu, Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Soruşturma sürecinin en başından bugüne kadar ise alınan karar, halkın büyük çoğunluğu tarafından eleştirildi, yurt genelinde protesto yürüyüşleri yapıldı. Bu yürüyüşlerde, polislerin, özellikle üniversiteli gençlere uyguladığı 'aşırı güç' dikkat çekti. 

Sürece tepki, ünlüler camiasından da gelmeye devam ediyor.

Hailey Sani, Amerika'da yaşasa da ülke gündeminde yaşanan olaya tepkisini göstermek ve yabancı takipçilerini de Türkiye'de yaşananlardan haberdar etmek adına bir paylaşım yaptı.

Hailey Sani, Amerika'da yaşasa da ülke gündeminde yaşanan olaya tepkisini göstermek ve yabancı takipçilerini de Türkiye'de yaşananlardan haberdar etmek adına bir paylaşım yaptı.

Influencer'ın bu paylaşımına 'Bizi rezil ettin' temalı mesajlar atılmaya başlandı.

Kendisine gelen eleştiri mesajlarına toplu verdiği yanıtı hikayesinde şu sözlerle paylaştı👇

Kendisine gelen eleştiri mesajlarına toplu verdiği yanıtı hikayesinde şu sözlerle paylaştı👇

'Böyle çok mesaj alıyorum. Kendimi bir kere açıklamak istedim. Türkiye'yi ben rezil etmedim yabancılara, ülkede olanları paylaşarak. Tam tersi, ülkede yaşananları paylaşmak bir ülkeye zarar vermez; aksine, sorunlara farkındalık ve çözüm yaratmak için bir adımdır. Demokrasinin getirmiş olduğu adalet ve hukuk sürecini yerine getirmeden suç ilanı yapılırsa rezil olunabilir. Yargı bağımsızlığı diye bir şeyin ülkede kalmamasından rezil olunabilir. Yönetime karşı olduğunu belirten herkesin 'devlet düşmanı' ilan edilip yersiz yere hapse atılmasından, ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılmasından rezil olunabilir. Siyasi kriz dönemlerinde interneti kısıtlayarak rezil olabiliriz.'

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'Bir depremde bütün bir şehri, bir yangında birçok hayatı kaybederek rezil olabiliriz.10 yıl önce 2.5 TL olan 1 doların şu an 38 TL olmasından rezil olabiliriz. Üniversite okuyan pırıl pırıl, akıllı gençlere iş veremediğimiz için rezil olabiliriz. Kadınlarımız sokağa çıktığında kendilerini güvende hissedemedikleri için rezil olabilir. Köpekleri diri diri gömdüğümüz için rezil olabiliriz. LGBTQ+ bireylerin toplum içinde rahat bir şekilde yaşamalarına izin vermediğimiz için rezil olabiliriz. Kürt olsun, Alevi olsun; insanları sistematik ayrımcılığa maruz bıraktığımız için rezil olabiliriz. Ben bunları gün yüzüne çıkardım diye sizi rezil mi ettim? Sorunları kabul edip çözüm bulmak yerine, eleştirenleri susturarak mı ülkeye verilen zararın önüne geçeceğiz?'

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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