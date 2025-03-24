Protesto Yürüyüşlerinden Hikayesinde Paylaşan Hailey Sani, Kendisine Tepki Gösterenlere Sessiz Kalamadı!
Protesto Yürüyüşlerinden Hikayesinde Paylaşan Hailey Sani, Kendisine Tepki Gösterenlere Sessiz Kalamadı!
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararının ardından yurt genelinde protesto yürüyüşlerinin artarak devam ettiği görüldü. Buna ek olarak yurt dışındaki Türk vatandaşlar da yaşadıkları bölgelerde alınan kararı protesto etmek amacıyla yürüyüşler düzenledi.
Ünlü isimler ise sosyal medya paylaşımlarında bulunarak süreçte aktif rol oynamayı tercih etti. Amerika'da yaşayan Türk Influencer Hailey Sani, gerçekleşen yürüyüşlerden bir görüntüyü paylaşarak desteğini gösterdi. Bunun üzerine eleştirilere maruz kalan Sani, yaptığı paylaşımla kendini açıkladı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma süreci nereyse bir haftadır ülkemizin sıcak gündemini oluşturuyor.
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Hailey Sani, Amerika'da yaşasa da ülke gündeminde yaşanan olaya tepkisini göstermek ve yabancı takipçilerini de Türkiye'de yaşananlardan haberdar etmek adına bir paylaşım yaptı.
Kendisine gelen eleştiri mesajlarına toplu verdiği yanıtı hikayesinde şu sözlerle paylaştı👇
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