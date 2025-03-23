İBB Soruşturması Kapsamında Serbest Bırakılan Ercan Saatçi'den İlk Açıklama Geldi!
İBB Soruşturması Kapsamında Serbest Bırakılan Ercan Saatçi'den İlk Açıklama Geldi!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimlerden bir tanesi de sanatçı Ercan Saatçi olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ercan Saatçi ilk kez açıklama yaptı.
Kaynak: Ekol Tv
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "Terör ve örgütlü suçlar" soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden biri de Ercan Saatçi olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ercan Saatçi ilk kez açıklamada bulundu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın