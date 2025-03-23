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İBB Soruşturması Kapsamında Serbest Bırakılan Ercan Saatçi'den İlk Açıklama Geldi!

İBB Soruşturması Kapsamında Serbest Bırakılan Ercan Saatçi'den İlk Açıklama Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.03.2025 - 10:33

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimlerden bir tanesi de sanatçı Ercan Saatçi olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ercan Saatçi ilk kez açıklama yaptı. 

Kaynak: Ekol Tv

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "Terör ve örgütlü suçlar" soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden biri de Ercan Saatçi olmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "Terör ve örgütlü suçlar" soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden biri de Ercan Saatçi olmuştu.

Saatçi, geçtiğimiz saatlerde sevk edildiği hakimlik tarafından serbest bırakıldı. 

Soruşturmada Ali İlbak, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu ve Adem Tuncay tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alihan Aydın, Ahmet Palazoğlu da serbest bırakılan isimlerden oldu.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ercan Saatçi ilk kez açıklamada bulundu

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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