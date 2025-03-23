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Sanatçı Ercan Saatçi Serbest Bırakıldı

Sanatçı Ercan Saatçi Serbest Bırakıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 09:23

2 ayrı soruşturma kapsamında İmamoğlu ve beraberindeki 107 isim hakkında yargı aşamasına geçildi. 92 kişi hakkında sevk yazıları tamamlandı.

Tutuklanan ve serbest bırakılan isimler belli olmaya başladı.

Sanatçı Ercan Saatçi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Ercan Saatçi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ercan Saatçi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ercan Saatçi, 19 Mart sabahı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı. 

Ercan Saatçi, soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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