Ekrem İmamoğlu Tutuklandı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Tutuklandı!
Ekrem İmamoğlu Tutuklandı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Tutuklandı!
19 Mart sabahı erken saatlerde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 4 gün Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde nezarethanede kaldıktan beraberindekilerle birlikte Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyedeki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.
DHA'nın aktardığına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde geçirdiği 4 günün ardından savcılığa sevk edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması:
NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLEN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI.
Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıktığında Özgür Özel, Mansur Yavaş, Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu da mahkeme salonuna alındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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sizleri ne biz ne de tarih affetmeyecek 😡😡😡
Hukukun da adaletin de icinden gectiler yazıklar olsun
bu sefer ayaklarına dolanacak