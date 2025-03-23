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Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu CHP Ön Seçimi İçin Sandık Başında Oylarını Kullandı!

Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu CHP Ön Seçimi İçin Sandık Başında Oylarını Kullandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.03.2025 - 09:30

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu tamamlandı. Eşine destek için adliyede bulunan Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için sandık başına giderek oy kullandı.

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“Terör örgütüne yardım” ve “yolsuzluk” suçlarından tutuklanması talep edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargı aşaması devam ediyor.

“Terör örgütüne yardım” ve “yolsuzluk” suçlarından tutuklanması talep edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargı aşaması devam ediyor.

Dilek İmamoğlu ve  CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelÇağlayan Adliyesi’nde Ekrem İmamoğlu ile görüştü. 

İstanbul Adliyesi’nden çıkarken basın mensuplarının sorularına yanıt veren Özel, 'Birileri ülkenin huzurunu kaçırmaya çalışıyorlar. Biz dört gece üst üste birlik ve beraberlik içinde ne istediğimizi anlattık. Bütün üyelerimizi ve çok değerli vatandaşlarımızı evlerine bayrak asmaya, oylarını kullanmaya davet ediyoruz. Üyelerimiz üye olmayanları, haberdar olmayanları haberdar edip, teşvik edip, kollarına girip eşlik ederek oy kullanma yerlerine kadar da eşlik edecekler. Ümit ediyorum Türkiye demokrasi tarihi açısından devrim olarak nitelendirdiğimiz bugünü yüksek bir katılımla hep birlikte büyük bir başarıyla geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Dilek İmamoğlu da, "Herkesi de oy kullanmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanını seçmeye davet ediyoruz" dedi.

Dilek İmamoğlu da, "Herkesi de oy kullanmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanını seçmeye davet ediyoruz" dedi.

Açıklamasının devamında da “Gayet dimdik, ayakta, gönlü rahat, içi rahat, suçlamalarla karşı karşıya kalıyor ama hiçbiri ona değmiyor. Ama bu bizim bildiğimiz hukuk çerçevesinde yapılan bir suç savunma şekli olmadığı için dolayısıyla hukuki çerçevede kendisini savunabilecek bir durumu olmuyor. Ama yine hala dimdik hayatta ve savunmasını yapmaya devam ediyor” diye konuştu.

Dilek ve Selim İmamoğlu geçtiğimiz dakikalarda CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için oy kullanacakları sandığın başına gitti.

Dilek ve Selim İmamoğlu geçtiğimiz dakikalarda CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için oy kullanacakları sandığın başına gitti.

Dilek İmamoğlu sandık başındaki fotoğraflarını X hesabından 'Oyumuzu kullandık.

@ekrem_imamoglu’nun kendimi emanet ediyorum dediği milletimizi sandıklara davet ediyorum. Ekrem Başkan’a sahip çıkmak; demokrasi, adalet ve gelecek için oyumuzu kullanıyoruz. Günlerdir yanımızda olan tüm vatandaşlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum.

Korkmuyoruz ve asla vazgeçmiyoruz. Dayanışmayla ne kadar güçlü olduğumuzu, umutsuzluğu kabul etmediğimizi bugün oylarımızla bir kez daha gösteriyoruz. Bizim başımız dik, vicdanımız rahat. Güzel günleri hep birlikte göreceğiz.' notuyla paylaştı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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