Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu CHP Ön Seçimi İçin Sandık Başında Oylarını Kullandı!

Açıklamasının devamında da “Gayet dimdik, ayakta, gönlü rahat, içi rahat, suçlamalarla karşı karşıya kalıyor ama hiçbiri ona değmiyor. Ama bu bizim bildiğimiz hukuk çerçevesinde yapılan bir suç savunma şekli olmadığı için dolayısıyla hukuki çerçevede kendisini savunabilecek bir durumu olmuyor. Ama yine hala dimdik hayatta ve savunmasını yapmaya devam ediyor” diye konuştu.