Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu CHP Ön Seçimi İçin Sandık Başında Oylarını Kullandı!
Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu CHP Ön Seçimi İçin Sandık Başında Oylarını Kullandı!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu tamamlandı. Eşine destek için adliyede bulunan Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için sandık başına giderek oy kullandı.
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“Terör örgütüne yardım” ve “yolsuzluk” suçlarından tutuklanması talep edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargı aşaması devam ediyor.
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Dilek İmamoğlu da, "Herkesi de oy kullanmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanını seçmeye davet ediyoruz" dedi.
Dilek ve Selim İmamoğlu geçtiğimiz dakikalarda CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için oy kullanacakları sandığın başına gitti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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