Mahkemenin Ekrem İmamoğlu Kararı Beklenirken Özgür Özel'den İlk Açıklama Geldi
Mahkemenin Ekrem İmamoğlu Kararı Beklenirken Özgür Özel'den İlk Açıklama Geldi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı erken saatlerde gözaltına alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü'nde geçen 4 günün sonunda Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilmişti. İmamoğlu, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İmamoğlu hakkındaki kararın, diğer şüphelilerin de işlemlerinin bittikten sonra toplu bir şekilde açıklanması bekleniyor.
Rojda Altıntaş, Özgür Özel'in mahkemenin kararı beklenirken yaptığı ilk açıklamayı paylaştı.
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Özgür Özel: “Kararın açıklanmasına yaklaşık 2 saat var”
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"Ailesini en kötüsüne hazırladı."
İmamoğlu'nun nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmesinin ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu da İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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