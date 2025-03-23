Mahkemenin Ekrem İmamoğlu Kararı Beklenirken Özgür Özel'den İlk Açıklama Geldi

İstanbul Adliye Sarayı'ndan oy kullanmak için ayrıldığını söyleyen Dilek İmamoğlu, kararın açıklanmasına yakın tekrar Adalet Sarayı'na geleceklerini belirtti. 'Gel, seç, tarihe geç' diyen İmamoğlu, herkesi de oyunu kulanmaya davet etti.

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Özel, mahkeme salonunda yaşananları ve Ekrem İmamoğlu'nun mesajlarını şu sözlerle aktardı: