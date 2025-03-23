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Mahkemenin Ekrem İmamoğlu Kararı Beklenirken Özgür Özel'den İlk Açıklama Geldi

Mahkemenin Ekrem İmamoğlu Kararı Beklenirken Özgür Özel'den İlk Açıklama Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 08:10

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı erken saatlerde gözaltına alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü'nde geçen 4 günün sonunda Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilmişti. İmamoğlu, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İmamoğlu hakkındaki kararın, diğer şüphelilerin de işlemlerinin bittikten sonra toplu bir şekilde açıklanması bekleniyor. 

Rojda Altıntaş, Özgür Özel'in mahkemenin kararı beklenirken yaptığı ilk açıklamayı paylaştı.

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Özgür Özel: “Kararın açıklanmasına yaklaşık 2 saat var”

Özgür Özel: “Kararın açıklanmasına yaklaşık 2 saat var”

Rojda Altıntaş, İmamoğlu kararı beklenirken Özgür Özel'in ilk açıklamasını paylaştı. Özel, kararın açıklanmasına yaklaşık 2 saat olduğunu belirtti. Öte yandan gazeteciler, İmamoğlu hakkında alınan kararın diğer şüpheliler hakkında alınan kararla birlikte 'toplu' bir şekilde açıklanacağını belirtiyor.

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"Ailesini en kötüsüne hazırladı."

"Ailesini en kötüsüne hazırladı."

İstanbul Adliye Sarayı'ndan oy kullanmak için ayrıldığını söyleyen Dilek İmamoğlu, kararın açıklanmasına yakın tekrar Adalet Sarayı'na geleceklerini belirtti. 'Gel, seç, tarihe geç' diyen İmamoğlu, herkesi de oyunu kulanmaya davet etti. 

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Özel, mahkeme salonunda yaşananları ve Ekrem İmamoğlu'nun mesajlarını şu sözlerle aktardı: 

'Biz orada önce bekledik. Ekrem Bey'in ifadesi bittikten sonra hakime hanım davet etti, içeriye girdik. Bi' 5-10 dakika oradaydık. Ekrem bey her zamanki gibi yüksek morali ve motivasyonuyla ailesini en kötüsüne hazırlayıp bu sürecin Türkiye için büyük bir uyanışa sebep olduğunu gördüğünü söyledi.'

İmamoğlu'nun nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmesinin ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu da İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti.

İmamoğlu'nun nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmesinin ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu da İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti.

Mahkeme salonu çıkışında konuşan Dilek İmamoğlu'nun açıklamaları:

'Ekrem Bey, attığı her adımı bilinçli atan, kendisini vatanına ve milletine adayan bir insan olarak gayet dimdik ayakta. Gönlü rahat, içi rahat. Suçlamalarla karşı karşıya kalıyor ama hiçbiri ona değmiyor...'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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